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16 Eylül 2017 11:35

ATO Başkan Adayı Şahbaz’a destek

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan adayı İşadamı Mehmet Şahbaz’a, faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan tarım ve hayvancılık sektöründen de destek geldi.

ATO Başkan Adayı Şahbaz’a destek

16 Eylül 2017 11:35


7 Ekimde yapılacak ATO seçimleri için çalışmalarını sürdüren ATO Başkan Vekili ve Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, tarım ve hayvancılık sektörünün Adana’daki öncü şirketlerinin sahipleri ile bir araya geldi. Programa katılan firma sahipleri, ATO seçimlerinde Mehmet Şahbaz’ı destekleyeceklerini açıkladı.



“Tüm sektörlerin sesi olacağız”


Tarım sektörü temsilcilerine destekleri için teşekkür eden ATO Başkan Adayı Mehmet Şahbaz, Şahbazlar A.Ş. olarak, yıllardır Adana’da kazandıklarını Adana’ya yatırdıklarını söyledi. Beyaz eşya sektöründe 32 ili kapsayan uluslararası marka distribütörlüğü ve plastik sektöründeki yatırımlarının yanında, Adana’da kurulu Türkiye’nin 3. büyük besi çiftliği ile tarım ve hayvancılık sektörüne de ciddi katkılar sağladıklarını belirten Şahbaz, “Göreve geldiğimizde tüm sektörlerin sesi olacağız. Bir sektörü diğerinden ayırt etmeyeceğiz. Kentimize değer katacak, gelişimine ivme kazandıracak, ticaretin önünü açacak her sektöre destek olacağız” dedi.



“Birlikte başaracağız”


Tarım, sanayi ve ticaret şehri Adana’nın, ekonomik gücünü sürekli artıran, işsizliğin sorun olmaktan çıktığı, refah seviyesi yüksek mutlu şehirlerarasında yer almasını sağlamakta kararlı olduklarının altını çizen Şahbaz, “Bu hedeflere tek başımıza ulaşamayız. Bunun için sizlerin desteği çok önemli. O yüzden bizim yönetimimizde hiçbir zaman ‘ben’ olmayacak, ‘biz’ olacak. Ancak ‘biz’ olursak hedeflerimize ulaşabiliriz, bu şehri kalkındırabiliriz. Ben hem ekibimde hem de sizlerde bu enerjiyi görüyorum. Birlikte başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.




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