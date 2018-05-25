Bugün yaşananlar, hepimizin daha fazla ihracata yönelmesi için önemli bir uyarıdır” dedi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, bir radyo kanalında Efsun Tekyeten’e konuk oldu. Aynı anda 7 radyoda canlı olarak yayımlanan programda konuşan Menevşe, ATO’nun çeşitli alanlarda sürdürdükleri projelere ilişkin bilgiler verdi. Menevşe, şu anda ülke ekonomisinin en önemli sorunu haline gelen döviz kur artışının iş dünyasına yansımalarıyla ilgili düşüncelerini ve ATO olarak bu alanda yapmış oldukları çalışmaları da dile getirdi.

Zor dönemde ihracatın öneminin daha da ön plana çıktığını ifade eden Menevşe, Adana Ticaret Odası olarak göreve geldikleri günden bu yana firmaları ihracata yöneltmek için büyük çaba gösterdiklerini, bu anlamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekonominin hangi dalında olursa olsun tüm kişi, kurum ve kuruluşların ihracata dönük üretim yapması gerektiğini belirten Menevşe, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Ortada bir gerçek var. O da döviz kurunun sürekli artış göstermesi. Artan kur, ithalat yapan firmalara yük, ihracat yapanlara ise avantaj sağlamıştır. Bugün yaşananlar, hepimizin daha fazla ihracata yönelmesi için önemli bir uyarıdır. Hükümetimiz tarafından dövizin artış hızının kesilmesi için çeşitli önlemler alınıyor. Ancak bu sorun sadece hükümetin değil. Bu konuda bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor. Adana Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimizin ihracata yönelmesi konusunda çalışmalar yaptık, projeler ürettik, gerçek anlamda kalkınabilmenin ihracatla mümkün olduğunu ifade ettik. İhracat potansiyelimizin artırılması için öncelikle meslek komiteleri bazında yaptığımız bir araştırmada, bazı sektör temsilcilerimizin hiç yurt dışına çıkmadığını, dolayısıyla ihracatın da bugüne kadar hiç gündemlerine gelmediğini tespit ettik. Yönetim Kurulu olarak ilk etapta Adana’nın ihracat rakamlarını artırmaya yönelik İhracat Hamlesi Projesi hazırladık. Eylem Planı gereğince önce firma yöneticilerine, sonra da ilgili personele yönelik Dış Ticaret Eğitimi verdik. Ardından da 30’u aşkın firmaya doğrudan dış ticaret danışmanlık desteği sunduk. Kısa süre içinde daha önce ihracat yapmamış üyelerimizin yurt dışına mal satmaya başladıklarını gördük. İhracat konusunda belirli bir aşamaya gelen ve ihracatla tanışan üyelerimiz için Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında makine ve mobilya sektörlerine öncülük ederek önemli destekler aldık.”

İhracatın artırılmasına yönelik çalışmaları hep bir adım daha öne taşıma çabasında olduklarına da dikkat çeken Menevşe, “2014 yılında Türkiye’de ilk kez Meslek Komiteleri Fuar Destek Programı’nı başlattık. Her Meslek Komitesi’ne, yılda bir kez kendi sektörleriyle ilgili uluslararası bir fuara katılımları için destek sağladık. Programın başarılı sonuçlar vermesi üzerine bu kez yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak isteyen üyelerimize stant desteği de sunduk. Bu destekler kapsamında, yaklaşık 4 yıllık süreçte yurt dışı fuarlara 957, yurt içi fuarlara da 786 olmak üzere toplamda bin 743 üyemizin katılımını sağladık. Aynı dönemde üyelerimize yurt içinde 52, yurt dışında da 79 olmak üzere toplamda 131 fuarı inceleme olanağı sunduk. Üyelerimiz, stant desteği kapsamında ise yurt içinde 128, yurt dışında da 9 olmak üzere toplamda 137 fuara katılarak ürünlerini tanıtma şansı sağladık. Yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak yer yer düşüş gösteren Adana’nın ihracatı, bu çalışmaların da katkısıyla son yıllarda sürekli artan bir seyir izler hale geldi. Örneğin, 2016’da 1 milyon 607 bin dolar olan ihracatımız, 2017’de yüzde 13 artış göstererek 1 milyon 822 bin dolara yükseldi. Adana’nın ihracatını ürün bazında değerlendirdiğimizde ilk sıralarda tekstil, tarım, plastik ve kauçuk, otomotiv, gıda ve makine yedek parçaları yer alıyor. Ülke bazında ise ilk beş sırayı, Irak, Almanya, İspanya, ABD ve Fransa oluşturuyor. 2023 hedeflerini baz aldığımızda yeterli görmediğimiz ihracatımızın, çalışmaları devam eden, Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi, Gıda Organize Sanayi Bölgesi ve yapımı süren Çukurova Havalimanı’nın tamamlanmasıyla birlikte uluslararası taşımacılığın daha da önem kazanarak ihracat rakamlarımıza önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.