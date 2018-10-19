ATO Başkanı Menevşe: "Dünya, Adana'nın yüzlerce çeşit damak tadını keşfe çıktı”

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 3 gün süren Lezzet Festivaliyle Adana'nın yerel ve geleneksel mutfak kültürünü ülkeye ve tüm dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Menevşe, yaptığı açıklamada, kültürüyle, modern toplumuyla, altyapı ve tesisleri ve her yıl gerçekleştirilen onlarca uluslararası festivaliyle Adana'nın festivaller şehri olduğunu söyledi. Menevşe, 3 gün boyunca lezzetin bir çok çeşidine ev sahipliği yapan Adana'da renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan festivale katılarak destek veren tüm kişi ve kuruluşların emeklerinin yadsınamayacağını söyledi.

Kentin ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından büyük önem taşıdığına üç gün boyunca şahit olduklarını ifade eden Menevşe, "Adana yöresine ait tüm tatların, dünyadan gelen misafirlere tanıtılması Adana turizmine çok büyük katkı sağlamıştır. Kültürel çeşitliliğinin en önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu ifade etmeliyim. Adana Ticaret Odası'nın organizatörlerinden olduğu Lezzet Festivali'nin başarılı geçmesi ve Adana'nın tanıtımına katkı sunmuş olması bizleri mutlu etmiştir. Festival süresince Adana'nın yerel ve geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıttık. Böylelikle Adana mutfağının tüm unsurlarını ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgilerimizin tanıtımına, bilinirliliğinin arttırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet ettiğimize inanıyorum'' dedi.

Atila Menevşe, Adana Ticaret Odası olarak, tescilli Adana Kebabı Eğitim çalışmaların açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yapılan açılışın ardından iki gün boyunca süren eğitimin sonunda kursiyerlerimiz kebap ustalarının direktifleri doğrultusunda Adana Kebabının gelecek nesillere orijinal ve emsalsiz tadıyla taşınabilmesi için eğitim aldılar. İki günlük eğitim sonunda kursiyerler, Tescilli Adana Kebabı Eğitim sertifikasını almaya hak kazandı. Kebabın, ulusal fikri mülkiyet haklarının yanında uluslararası bir marka olarak da korunması için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Adana Kebabını korumak ve gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesini sağlamanın yanında, Adana Kebabını uluslar arası bir marka olarak gelecek nesillere devretmek gibi bir misyon için çalışmaktayız" diye konuştu.