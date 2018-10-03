ATO Başkanı Menevşe: "Üyelerimize nefes olduk"

ATO 7'inci Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında gerçekleşti. Üyelerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve Oda faaliyetlerinin paylaşıldığı toplantıda konşan ATO Başkanı Atila Menevşe, "Hükümetimizin Yeni Ekonomik Programı, Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanun değişikliği, döviz ve bankacılık işlemlerinde değişiklikler, kredi kartı faiz oranlarında sınırlamalar ve yeni kredi olanakları oluşturmak gibi çeşitli aksiyonlarla bu sıkıntılı süreci çözmeye gayret ediyor. İş dünyası olarak bizler de bu aksiyonlara destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Ekonomik türbülansın etkilerini, minimum seviyede sınırlandırabilmeyi umut ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte Oda olarak biz de üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz" dedi.

"KOBİ Destek Kredisini tekrar hayata geçirdik"

Yatırımlar, finans imkanları ve ihracat destekleri gibi çeşitli vasıtalarla üyelerin bu ekonomik türbülanstan en az şekilde etkilenmesi için gayret ettiklerini söyleyen Menevşe, "Bu kapsamda üyelerimizin bu sıkıntılı dönemde finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla eski adıyla Nefes Kredisi, yeni adıyla KOBİ Destek Kredisini tekrar hayata geçirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde 6 banka ile anlaşma sağlandı. Biz de Oda olarak bu bankalara toplam 12 milyon TL mevduat aktardık. TOBB'da mevduat yatırdı. Yatırdığımız mevduatın 7 katı kadar da bankalarca kredi sağlanarak toplamda 100 milyon liraya ulaşabilecek bir kredi imkanını Oda üyelerimize sunduk'' diye konuştu.

"Adana ekonomisine hareket getirmek istiyoruz"

Atila Menevşe, ATO olarak Adana ekonomisine hareket getirmek, kentin tanıtımını artırmak, turizm potansiyelini büyütmek amacıyla çalışmaları sürdürdürdüklerini ifade ederek, "Atılan bu adımlarla artık Adana festivalleriyle, özgün kimliğiyle anılan bir şehir olma özelliği taşımaktadır. Bu başarı tüm Adana'nın. Portakal Çiçeği Karnavalıyla yakalanan bu pozitif enerjiyi sürdürmek için sonbahar dönemine Adana'nın bir diğer önemli yanını, yani lezzetlerini ön plana çıkaran bir festivalin hazırlıkları devam ediyor. Adana Valimizin öncülüğünde bu yıl 12-13-14 Ekim 2018 tarihlerinde ''Gelenekselin Gücü Adına” temasıyla 2. Adana Lezzet Festivalini düzenleyeceğiz" dedi.

"Tarım OSB ülke tarımına model olacak bir yatırım"

Son 2 yıldır Adana Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu için Oda olarak yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Menevşe şunları kaydetti:

"Bu proje çok önemli. Bölge tarımına yeni bir boyut getirdiği gibi ülke tarımına da model olacak bir yatırım. Tarım OSB'mizin kuruluş dosyasını Tarım ve Orman Bakanımız imzaladı ve Tarım OSB'miz bu hafta resmen kuruldu. Ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde tamamı ihracata dönük olarak yetiştirilecek yüksek kaliteli ve verimli tarımsal üretim yapılacak tesislerin temelini atıyoruz. Bu projenin ne denli önemli olduğunu çok yakında daha iyi anlaşılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten projemizi Türkiye'nin pilot projesi olarak takip ediyor. Ekonomik sıkıntılardan çıkmak için işte böyle projelere ve yatırımlara ihtiyacımız var. Oda olarak bu konuda görevimizi yapmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ayakkabıcılar sitesi, Tekstilkent, Su Ürünleri OSB gibi diğer projeler de hayata geçtiğinde, çok kısa bir sürede Adana ekonomisi üretimle şaha kalkacaktır.''