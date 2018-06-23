Av. Yılmaztekin, Adana’daki Şanlıurfalılardan söz aldı

Kemalettin Yılmaztekin, Adana’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile mitinge katıldı, hemşehrilerine seçimin önemini anlatarak, destek sözünü aldı.

İki gün kaldığı Adana’da, Şanlıurfalıların yoğun yaşadığı mahallelerde kapalı salon toplantılarına katılan Av. Kemalettin Yılmaztekin, akşam saatlerinde ise merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki mitinge katıldı.

Yılmaztekin, “Bu davaya olan sevginiz akşamın bu saatinde sizleri buraya topladı. Coşkunuz ve heyecanınız; Recep Tayyip Erdoğan’a , partimize ve bizlere olan sevginiz had safhada. Sevginizin ve muhabbetiniz sebebi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz de onu izinde bu memlekete hizmet ediyoruz. Allah (cc) dinimi, milletimi, devletimi, bayrağımı daim kılsın. Rabbim bu davada bizleri daim hizmetkar eylesin” dedi.

Konuşmaları sloganlarla kesilen Yılmaztekin, milletin 24 Haziran’da yeni bir destana imza atacağını vurgulayarak, hemşehrilerinden destek sözü istedi. Yılmaztekin, şunları kaydetti:

“Yeşilbağlar’da, Yüreğir’de, Adana’da ve Türkiye’de AK Parti’ye oylarımızı vererek, sandıkları patlatacağız. Tekrardan bu ümmetin umudu buradan yeşerecek, inşallah. Şanlıurfa milletvekili olarak sizlere gelmemin sebebi şudur: Adana’da Cumhurbaşkanımıza, partimize, davamıza ve milletvekilli adaylarımıza sahip çıkacağız. Allah’ın izniyle sandıklarımızı patlatacağız.”

Konuşmasının bir bölümünü de Arapça yapan Yılmaztekin, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadığı halde davasına bir nefer olarak hizmet etmekten onur duyduğuna dikkat çekti.

Kemalettin Yılmaztekin, terör örgütleri millete saldırırken susarak, oturup bekleyemeyeceklerini ifade ederek, “Adana’ya gelip, kardeşlerimizle hasbıhal edeceğiz. ’Aman ha yanlış yapmayalım, birilerine pabuç bırakmayalım. Recep Tayyip Erdoğan’ı davasında yalnız bırakmayalım’ diyeceğiz. 2001’den bu yana biz bu davaya gönül verdik. Bu davanın kökenleri 1400 sene öncesine kadar dayanır. İstanbul’u feth eden, Çanakkale’de küffara dünyayı dar eden işte bu ruhtur. Kıbrıs’ta, Afrin’de mücadele eden, vatanını namus belleyen yine bu anlayıştır. Onun için bizlere saldırıyorlar. Ama bizi yok etmek isteyenlere karşı ‘Allah’ diyerek, şahlandık” dedi.

“24 Haziran seçimleri çok önemli”

24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Yılmaztekin, AK Parti’nin 16 yılda bütün alanlarda devrim niteliğindeki proje ve yenilikleri hayata geçirdiğini anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan’nın ülkesinde “ötekileştirilen” kesimlerin umudu olarak siyaset sahnesinde yer aldığına işaret eden Yılmaztekin, “Ahdim var, ölene kadar, Rabbim ömür verdiği sürece Recep Tayyip Erdoğan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Mücadelesinde yanında dimdik durmaya yemin ettik. Mecliste mücadele verdik. Bugünkü sistem değişikliğinin çoğunu kendi elimizle hazırladık. Daha milletimiz için başka mücadeleler vereceğiz. Dünyayı adaletle, suhuletle, tüm zulüm etkenlerinden kurtaracak şekilde yetiştirdiğimiz evlatlarımız olacak. Bunun da yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan olduğu için onun yanında bulunacağız, inşallah” şeklinde konuştu.

“Sandıklara sahip çıkalım”

Milletin 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve partisini zirveye çıkarmaya karar verdiğini ifade eden Yılmaztekin, “Sadece kendi oyumuzla değil; çevremizdeki insanları da AK Parti’ye oylarını vermeleri için teşvik edeceğiz. ‘Gel beraber bu yükü omuzlayalım, birlikte yürüyelim. Liderimizi bu kutlu davada yalnız bırakmayalım.’ diyelim. Verdiğiniz oylara sahip çıkın. Biz üzerimize düşene yapacağız, daha sonra Allah’a tevekkül edeceğiz. Zaferin Allah’tan geleceğine inanıyoruz. Zaferin bizlerin olması için de dua edeceğiz. 24 Haziran’ın zaferle sonuçlanacağından şüphem yoktur” diye konuştu.

Yılmaztekin, Bakan Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ile AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve partililerle katıldığı mitingin sonunda, hemşehrilerinden destek sözünü aldı.