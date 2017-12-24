Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 12:19

Avcı: "Kaybedecek zamanımız yok"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Bir ay tebrik ziyareti bekleyip ardından bir ay da iadeyi ziyaret yapmak suretiyle kaybedecek iki ay zamanımız yok” dedi.

Avcı:

24 Aralık 2017 12:19


Geçen hafta MHP Adana İl Başkanlığı görevini üstlenen Bünyamin Avcı, il divan heyetiyle birlikte ilk olarak Vali Mahmut Demirtaş’ı ardından il yönetimiyle birlikte önce Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.


Yeni görevinden ötürü Avcı’yı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP’nin daha yükseğe çıkarılması noktasında Adana’da her daim birlik ve beraberlik ruhu içinde olacaklarını ve bu yöndeki gayretlerinin devam edeceğini söyledi. 5 Ocak 2018 tarihinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de katılacağı 1071 hizmetin toplu açılış ve temel atma törenini hatırlatan Sözlü, “Adana’nın Kurtuluş Gününde toplu temel atma ve toplu açılış törenimizle hemşehrilerimiz 5 Ocak’ta iki bayramı bir arada yaşayacaklar. O gün hepimiz için seferberlik günüdür. Tüm dava arkadaşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu mutluluğa ortak olmaya ve katkı koymaya davet ediyorum” dedi.


Hüseyin Sözlü, Bünyamin Avcı’ya bir Atatürk portresi takdim etti.


Bünyamin Avcı, MHP Sarıçam İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Avcı “Değerli arkadaşlar; takdir edildi, il başkanı oldum. Yönetim değişmedi, sadece nöbet değişimi oldu ve bayrağı tutan el değişti. Ülkemizde en büyük israf, zaman israfı. İster ‘Tabuları yıkmak’ deyin, ister ‘Sıra dışılık’ deyin. Bizim bir ay tebrik ziyareti bekleyip ardından bir ay da iadeyi ziyaret yapmak suretiyle kaybedecek iki ay zamanımız yok. Belediyelerimizi ve teşkilatlarımızı ziyaretle işe başladık. Elbette gelen ziyaretçilere kapımız açık ama işimizin çoğu dışarıda olacak. Başta ben olmak üzere tüm teşkilat yöneticilerimiz sahada olacak, olmak zorundayız. Lekesiz bir mazimiz, kutlu bir ülkümüz, pırıl pırıl bir liderimiz var. Bize oturmak değil koşmak yaraşır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Pazartesi
    Hafif Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç