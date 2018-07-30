Avcılar, 15 Temmuz şehitleri anısına hedefleri vurdu

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Yüreğir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’nce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Birlik Beraberlik Trap Müsabakaları heyecanlı anlara sahne oldu.

Karataş ilçesi Yemişli Mahallesi’ndeki poligonda gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Birlik Beraberlik Trap Müsabakaları’na Türkiye’nin dört bir yanından 750 avcı ve atıcı katıldı. Adanalı avcılar, misafir ettikleri hobidaşlarıyla birlikte hedefleri vururken, heyecan dolu anlar yaşadı.

Etkinlikte dereciye giren atıcıların kupalarını takdim eden Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Halil Hızlısoy, Adana’da atıcılık sporunun gelişmesi için kulüplerle işbirliği içinde çalışmalar yürütmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Halil Hızlısoy, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda her branşta sporun ve sporcunun yanında yer alarak Adana’mızın marka değerini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Yüreğir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Fikret Eşme ise FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı kahramanca direnirken can veren şehitler anısına düzenlenen anlamlı etkinliğe desteklerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Fikret Eşme, Başkan Sözlü’nün plaketini ulaştırmak üzere Halil Hızlısoy’a takdim etti.