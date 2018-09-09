AVM’de cüzdan, hastanede cep telefonu çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezine giden Yusuf Orakçı, alışveriş yaptıktan sonra kasada ödeme yaptı. Asansöre binen Orakçı, cüzdanının olmadığını fark edince kasaya geri döndü ancak cüzdanını bulamadı.

Cüzdanının çalındığını anlayan Yusuf Orakçı, polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başvuru üzerine alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yaşlı ve saçları dökük bir kişinin cüzdanı çaldığını tespit etti. Daha önce kaydı olan şahısların fotoğraflarına inceleyen polis, zanlının Ahmet Gündoğdu (53) olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının Sinanpaşa Mahallesi’ndeki adresine baskın yaparak onu yakaladı. Emniyete getirilen zanlının bir süre önce de hastaneden cep telefonu çaldığı saptandı.

Zanlı, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.