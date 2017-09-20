AVM’de spor şenliği

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi sporu her yaş grubuna sevdirmeyi amaçlayan etkinliğe katılanlar, spor ve dans dolu bir gün geçirdi.

İki mağazanın iş birliğiyle düzenlenen spor ve dans içerikli etkinlik, son zamanların dans-fitness akımı “zumba” ile başladı. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran konuklar, profesyonel sporcuların gösterdiği hareketleri tekrarladı. Daha sonra özel olarak tasarlanmış kondisyon bisikletleri ile egzersiz yapan katılımcıların coşkusu, steple doruğa çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe küçük büyük her yaştan ziyaretçi katılırken etkinlik kapsamında düzenlenen şınav, mekik ve ip atlama yarışmalarında dereceye giren her katılımcıya shaker hediye edildi.