Avrupa ikincisi Adanalı sporcu destek bekliyor

Slovakya'da düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'ndan 2'ncilik ile dönen Adanalı kick bokscu Cemal Ali Al-wattar, yerel yönetimlerden destek istedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Kickboks Avrupa Şampiyonası'na kendi imkanlarıyla hazırlanan Adanalı kickbokscu Cemal Ali Al-wattar, ülkeye Avrupa 2'nciliği ile döndü. Aynı zamanda Adana'da Şehit İdris Güler Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği de yapan Al-wattar, başarılarına yenilerini ekleyebilmek için şehrin ileri gelenlerinden destek istedi.

2009'dan bu yana A Milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Al-wattar, katıldığı Avrupa Şampiyonası finalinde son 20 saniyede şampiyonluğu kaçırdığını ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Ben Seyhan Belediyesi Spor Kulübüne bağlıyım ve gerekli desteği alamıyorum. Milli sporcu olmamdan dolayı beni daha çok sahiplenmeleri gerekiyor. Yerel yönetimlerimizin bir ödül yönetmeliği getirerek, sporcuları onurlandırması ve sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulda kendi imkanlarıyla bir spor salonu kurduklarını ve burada yaklaşık 100 öğrenciye dövüş sporları konusunda eğitim verdiklerini anlatan Al-wattar, "Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda okulda yetiştirdiğimiz 4 çocuğumuz derece aldı. İlk defa katılmamıza ve kısıtlı imkanlarımıza rağmen iki 2'ncilik, iki de 3'üncülükle döndük. Bu çocuklarımızı da ödüllendirebilirsek daha fazla başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.