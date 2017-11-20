Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 12:17

Avrupa’daki gibi eylem yapma ihtimali olan 14 DEAŞ’lı yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine "Yalnız kurt" ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 1’i Irak, 13’ü Suriye uyruklu 14 kişi adliyeye sevk edildiAdana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de alan kaybetmesinden sonra kendilerine "Yalnız kurt" ismini verdiği ve tek başlarına araba ve bıçakla eylem yapma ihtimali olan şahısların Adana’ya geldiğini tespit etti.

Avrupa’daki gibi eylem yapma ihtimali olan 14 DEAŞ’lı yakalandı

20 Kasım 2017 12:17

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine "Yalnız kurt" ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 1’i Irak, 13’ü Suriye uyruklu 14 kişi adliyeye sevk edildi


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de alan kaybetmesinden sonra kendilerine "Yalnız kurt" ismini verdiği ve tek başlarına araba ve bıçakla eylem yapma ihtimali olan şahısların Adana’ya geldiğini tespit etti.


DEAŞ’lıların Avrupa’da olduğu gibi sokak ortasında özellikle milli bayramlarda, anma törenlerinde vatandaşlara bıçakla ya da arabayla saldırıp eylem yapma ihtimali olduğunu değerlendirdi. Bu nedenle polis 10 Kasım sabahı şafak vakti 20 adrese özel hareket polisiyle eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda polis 1’i Irak, 13’ü Suriyeli zanlıyı gözaltına aldı.


Polis, zanlıların Rakka’da eğitim gördüğünü, buradan da ABD ve terör örgütü YPG’nin Rakka’ya girmesinden sonra oradan kaçıp Adana’ya geldiklerini belirledi.


11 gün emniyette sorgulanan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç