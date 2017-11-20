Avrupa’daki gibi eylem yapma ihtimali olan 14 DEAŞ’lı yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine "Yalnız kurt" ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 1’i Irak, 13’ü Suriye uyruklu 14 kişi adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de alan kaybetmesinden sonra kendilerine "Yalnız kurt" ismini verdiği ve tek başlarına araba ve bıçakla eylem yapma ihtimali olan şahısların Adana’ya geldiğini tespit etti.

DEAŞ’lıların Avrupa’da olduğu gibi sokak ortasında özellikle milli bayramlarda, anma törenlerinde vatandaşlara bıçakla ya da arabayla saldırıp eylem yapma ihtimali olduğunu değerlendirdi. Bu nedenle polis 10 Kasım sabahı şafak vakti 20 adrese özel hareket polisiyle eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda polis 1’i Irak, 13’ü Suriyeli zanlıyı gözaltına aldı.

Polis, zanlıların Rakka’da eğitim gördüğünü, buradan da ABD ve terör örgütü YPG’nin Rakka’ya girmesinden sonra oradan kaçıp Adana’ya geldiklerini belirledi.

11 gün emniyette sorgulanan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi.