Avrupalı gençler Adana'nın gönüllü turizm elçisi oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi, her yıl dünya çapında 12-13 Ekim tarihlerinde yapılan Erasmus Günleri'nde Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkeden 100 genci Adanalı akranlarıyla buluşturdu.

Erasmus Günleri'ne katılan Avrupalı 100 genç, Çukurova'nın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulup, gönüllü turizm elçisi oldu. Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkeden 100 üniversite öğrencisi, Başkan Hüseyin Sözlü ve Türk akranlarıyla birlikte Adana'nın tanıtım filminde de rol aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün rehberliğinde buluşan Avrupalı gençler, Çukurova Üniversitesi Teknokent'teki konferansın ardından Adana'nın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini çıplak gözle görme ve yakından tanıma fırsatı buldu. 8 bin yıllık geçmişiyle medeniyetlere beşiklik eden Adana'nın zenginliklerinin anlatıldığı 6 dakikalık videoda Erasmus programına dahil olan öğrencilerin performansı beğeni topladı.

Varda Köprüsü ve Kapıkaya Kanyonu'na hayran kaldılar

Erasmus etkinliğinin ikinci gününde ise Avrupalı gençler Karaisalı ilçesini de gezdi. Hicaz demiryoluna geçit veren tarihi Varda Köprüsü ile gezginlerin gözdesi Kapıkaya Kanyonu'nu gezen Avrupalı gençler, çektikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Adana'nın sahip olduğu güzellikleri tüm dünyaya tanıttı.

Ulusal Ajans, Çukurova Üniversitesi Teknokent, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Girişim Elçileri Programı, Adana Proje Forumu, Sarıçam Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi'nin desteklediği Erasmus Günleri'nde Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dan öğrenciler 100 Türk akranıyla bir araya geldi.