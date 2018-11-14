İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupalı öğretmenler Kent Meydanı inşaatını gezdi

Erasmus KA229 projesi olan "Şiddete ve Ayrımcılığa Dur De" projesi kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Adana’ya gelen öğretmenler, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Erasmus KA229 projesi olan "Şiddete ve Ayrımcılığa Dur De" projesi kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Adana'ya gelen öğretmenler, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.


Seyhan Yavuz Selim Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus KA229 projesi olan "Stop violence and discrimination" yani "Şiddete ve Ayrımcılığa Dur De" programı kapsamında İtalya koordinatörlüğünde Bulgaristan, Polonya ve Romanya'dan Adana'ya gelen öğretmenler, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.


Seyhan'da yapılan hizmetleri de yerinde gören Avrupalı öğretmenler Adana'nın en büyük projelerinden biri olan ve 270 milyon liraya mal olacak "Adana Kent Meydanı" projesinin inşaatını da inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.