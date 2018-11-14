Avrupalı öğretmenler Kent Meydanı inşaatını gezdi

Erasmus KA229 projesi olan "Şiddete ve Ayrımcılığa Dur De" projesi kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Adana'ya gelen öğretmenler, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Seyhan Yavuz Selim Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus KA229 projesi olan "Stop violence and discrimination" yani "Şiddete ve Ayrımcılığa Dur De" programı kapsamında İtalya koordinatörlüğünde Bulgaristan, Polonya ve Romanya'dan Adana'ya gelen öğretmenler, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Seyhan'da yapılan hizmetleri de yerinde gören Avrupalı öğretmenler Adana'nın en büyük projelerinden biri olan ve 270 milyon liraya mal olacak "Adana Kent Meydanı" projesinin inşaatını da inceledi.