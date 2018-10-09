AYAMDER Başkanı Vurankaya: "Arsa maliyetleri azaltılmalı"

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıdan en çok etkilenen sektörlerden birinin de inşaat sektörü olduğunu söyledi.

Vurankaya, yaptığı açıklamada, ekonomik saldırı sonucu döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle zorluklar yaşayan müteahhitlerin, bunun sonucunda başta demir ve beton olmak üzere inşaat sektörüyle ilgili 550 kalem ürünün fiyatında yüzde 40'lara varan oranlarda artışla karşılaştığını ifade etti.

Müteahhitlerin artan maliyetleri konut fiyatlarına yansıtamadıklarını anlatan Vurankaya, “Artan maliyetleri şimdiye kadar çok zor şartlar altında sübvanse ettik. Şartlarımızı zorlayarak ilave kampanyalar ve indirimlere gittik. Bu aşamadan sonra maliyetleri konut fiyatlarına yansıtmamız da mümkün değil. Döviz fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın alım gücünü de etkiledi. Konut faiz oranlarının da yükseldiği bir ortamda konut fiyatlarında yaşanacak artış sektörü iyice çıkmaza sokacaktır. Konut kredilerinin vatandaşların ödeyebileceği makul seviyelere çekilmesi için müteahhit ve bankalar arasında anlaşmalar yapılmalı bankaların ve müteahhitlerin karlarından bir miktar fedakarlıkta bulunarak oranların maksimum 1,20 civarına indirilmesi sektörün canlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla sektörün rahat nefes alabilmesi için maliyetlerin azalması gerekiyor” dedi.

"Arsa sahipleri oranları düşürmeli"

İnşaat maliyetini artıran en önemli etkenlerden birinin de arsa fiyatları olduğunu hatırlatan Vurankaya arsa maliyetlerininde azalması gerektiğini belirtti.

Arsa sahiplerinin bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Vurankaya, arsa sahiplerinin yüzde 50'yi aşan oranlarda inşaatlardan hak talep etmesinin de maliyetleri anormal bir şekilde artırdığını, oranların yüzde 35 civarı olması gerektiğini ifade etti. Vurankaya, “Bu oran sürdürülebilir bir oran değil. Kur kaynaklı maliyet artışları, belediye harçları, yol harçları, hafriyat harçları gibi giderlere bir de arsa sahiplerinin istekleri eklenince arsa sahiplerinin istediği oranın sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu aşamadan sonra bu oranın daha aşağılara çekilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründe yaşanacak problemin onlarca sektörü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Vurankaya, “İnşaat sektörü ülke ekonomisini ayakta tutan sektörlerin başında geliyor. 200'e yakın yan sektörü hareketlendirmesi nedeniyle bu sektöre sahip çıkılması gerekiyor. Devletimiz bu konuda üzerine düşeni yaparak ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti Kampanyası'nı başlattı. Yerelde biz de bu kampanyaya gerekli fedakarlıkları yaparak destek verdik. Arsa sahiplerimizin de bu aşamada üzerlerine düşeni yaparak oranları aşağıya çekmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İnşaat maliyetlerindeki bu artışların kamu müteahhitlerini zor duruma düşürdüğünün altını çizen Vurankaya, “İhaleleri eski döviz kuruna göre alan firmalar kurdaki artışla büyük bir sıkıntıya girdi. Bu durum yüzde 35-40 oranında ek maliyet doğurdu. Kamu müteahhitlerinin bu şartlarda ayakta kalması zor görünüyor. Bu duruma da bir çözüm bulunması gerekiyor” dedi.