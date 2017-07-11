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11 Temmuz 2017 13:15

Aydın’dan silah zoruyla adam kaçıran 3 zanlı Adana’da yakalandı

Aydın’da, alacakları 12 bin TL için silah zoruyla adam kaçıran 3 zanlı, Adana’da bankada parayı çekmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alındı.

Aydın’dan silah zoruyla adam kaçıran 3 zanlı Adana’da yakalandı

11 Temmuz 2017 13:15


Alınan bilgiye göre, olay, geçen 10 Temmuz Pazartesi günü Aydın’da meydana geldi. İddiaya göre, ticaretle uğraşan Emrah K. (23), Mehmet Selim E. (32) ve Mehmet D. (33), 12 bin TL alacakları olan Volkan Öcal’ı (24) silah zoruyla Aydın’da arabaya bindirip kaçırdı. 3 zanlı, Adana’ya ulaştıklarında Volkan Öcal’ın ailesini arayıp 12 bin TL parayı Öcal’ın hesabına yatırmasını istedi. Bunun üzerine aile durumu polise bildirip, kaçıran zanlılara da ’parayı hesaba yatırdık’ diye bilgi verdi.


Volkan Öcal, kendisini kaçıran 3 zanlıyla birlikte parayı çekmek için bankaya girdiğinde, polis ekipleri 3 kişiyi silahlarıyla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.




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