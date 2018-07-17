Ayhan Barut: "Tarımsal üretim maliyetleri düşürülmeli"

Barut, ulusal tarım politikalarından tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesine dek 7 gün 24 saat esasıyla üretici ve köylülerin sorunlarına çözüm üretmek için mücadele edeceğini belirterek, üretenlerin kazanacağı ve kırsal bölgelerin her alanda kalkınacağı bir dönemin başlaması için çalışacağını söyledi.

Görev aldığı Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda tarımsal üretimde kullanılan tohum, gübre ve tarım ilacı gibi girdilerde vergi oranlarını düşürülmesi için çalışacağını aktaran Barut, "Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi, tarımsal desteklerinin çiftçinin girdi maliyetleri hesaplanıp üzerine kar payının da eklenerek belirlenmesi için mücadele edeceğiz.Ulusal tarımsal işletmelerin özelleştirilmesini engellemek için çaba göstereceğiz” dedi.

Barut, TBMM çatısı altında yapacaklarını şöyle anlattı:

“Sulama birliklerine ve su şebekesi pompalama gereksinimi olan köylere sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi temin edilmesi, enerji ihtiyaçlarının güneşten karşılanması için çalışacağız. Tarım ve hayvancılığa yönelik her türlü teknik ve danışmanlık desteğinin, kooperatifler aracılığıyla ve bölge üniversiteleri ile eşgüdüm halinde verilmesini sağlayacağız. Bu kapsamda en az 40 bin ziraat mühendisi, veteriner ve tekniker istihdamı için uğraşacağız. Meraların köyün ortak malı olarak kalmasını sağlayacağız. Yerel tohumlarımızı geliştirecek ve biyoçeşitlilik koruyacak gen bankaları, laboratuvarlar ve üretim istasyonları kurulması için gayretimiz sürecek.”

Ulusal tarım politikaları ve üretim modelleri geliştirilmesi için var gücüyle mücadele edeceğini bildiren Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Zeytinliklerin korunması, zeytinyağı üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılmasından tekstil tezgahlarımızda çiftçimizin yerli tohumlardan ürettiği pamuğun işlenip ihraç edilmesini sağlamak için mücadele edeceğiz. Pamuk destekleme priminin 5 yıllık dönemler için açıklanması, üretim maliyeti ile dünya fiyatlarının dikkate alınarak güncellenmesi için çabalayacağız. Ayçiçeği ve mısır başta olmak üzere, yağlı tohumların üretimine yönelik orta ve uzun vadeli politikalarla üreticinin desteklenmesi yönünde çaba göstereceğiz. Tarımsal girdi maliyetlerini düşürülmesi, ithalat bağımlılığının sona ermesi için uğraşacağız. Bütün kırsalda hayvan varlığını artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaygınlaşmasını isteyeceğiz. Devlet ormanlarının devlet tarafından işletilmesini, orman köylülerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasını talep edeceğiz. Üreticilerimizin ve kırsal bölgelerin kalkınması ve daha çok kazanması için tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Üreticilerimiz, köylülerimiz ve kırsal bölgelerimizin refah düzeyinin arttırılması için demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve yöresel derneklerle işbirliğiyle elimizi taşın altına koyacağız.”