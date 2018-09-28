Ayhan Barut'tan pamuğa destek çağrısı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana ve Çukurova'nın kalkınması için 'beyaz altın' olarak anılan pamuğun ve üreticilerin yeterince desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çukurova ve Adana'da hasadı süren pamuk tarlalarında incelemelerde bulunup üreticilerle buluşan Barut, yaşanan sorunları yerinde görüp dinledi. Girdi maliyetleri, döviz kuru ve faizler yükselirken pamuk fiyatlarının gün geçtikçe gerilediğini aktaran Barut, "Hasat sezonu başladığında pamuk 4.4 liradan satılıyordu. Bu süreçte döviz ve faizler yine yükseldi ama pamuk fiyatları ise ne yazık ki 3.7 liraya geriledi. Üretici desteklenmezse, ürettiğinden para kazanmazsa, girdi maliyetleri sürekli artarsa çiftçiler nasıl üretim yapacak. Ekonomi nasıl düzelecek" dedi.

"Pamuk stratejik ürün ilan edilmeli"

Pamuğun stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekerek üretimi, ticareti ve sanayisinin ülke ekonomisi için çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bu yıl 1 milyon tonluk bir pamuk üretimi bekleniyor. Ülkemizin yaklaşık 1.5 milyon tonluk tüketimi olduğu gerçeği düşünüldüğünde aradaki 500 bin tonluk farkı ithal etmek durumunda kalıyoruz. Yani 'cari açık düşürülmeli' denilse de göz göre göre Türkiye pamuk ithalatçısı konumunu koruyor. Pamukta yüksek maliyet sorununun çözülmesi, üretimin arttırılması ve uluslararası düzeyde işlem gören bir ürün olduğu için dünya fiyatlarıyla rekabet açısından da pamuk üretimi ve üreticilerinin desteklenmesi gerekiyor. Yaklaşık 30 sanayi kolunda girdi olan pamuk derhal stratejik ürün olarak değerlendirilmeli. Yani bu çerçevede pamuk desteklemeleri ve üretici gelirleriyle giderleri başka ürünlerden farklı olarak ayrıca ele alınmalı."

"Maliyet düşürülmeli, teşvik arttırılmalı"

Pamukta uzun dönemlik destekleme politikaları belirlenmesini isteyen Ayhan Barut, "Prim miktarları da her dönem üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranlarına göre arttırılmalı. Bir yandan üretici teşvik edilip desteklenirken pamukla ilgili sektörler ve yatırımcılar da bu kapsamda değerlendirilmeli. Sürdürülebilir üretim şartları sağlanırsa bir zamanlar 'beyaz altın' diyarı olarak anılan Çukurova yeniden pamukla buluşur. Stratejik ürün pamuk üretimi yeterince desteklenirse, girdi maliyetleri düşürülüp üretici teşvik edilirse, istikrarlı bir yaklaşım sergilenirse hem pamuk ithalatçısı olmaktan ülkemiz kurtulur, hem çiftçimiz hem de yerli sanayimiz kazanır. Ulusal kalkınmanın ve ekonominin canlanması için bu çağrımıza yanıt verilmesini istiyoruz" diye konuştu.