Ayşe Arman, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin ‘Anneler Günü’ dolayısıyla hazırladığı özel etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi. Renkli kişiliğinin yanı sıra yaptığı röportajlarla tanınan Arman, hemşerileriyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ayşe Arman, söyleşi için hazırlanan platformda annesi Veronika Arman, kızı Alya Dormen, eşi Ömer Dormen, kayınvalidesi Betül Mardin ve kayınpederi ünlü tiyatro sanatçısı Haldun Dormen’in fotoğraflarının yanı sıra iyilik projesinin sembolü kolyelere de yer verdi.

Bir çocuk annesi olan Arman’ın anneliğe, kadına ve çalışma hayatına dair birçok konuya değindiği söyleşisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Arman, katılımcılarla sohbet edip, sorularını cevaplarken esprili kişiliği ve samimi tarzı ile izleyenlerin hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

İyilik hareketi

“İyilik bulaşıcıdır, kolye bahane, iyilik şahane” parolasıyla başlattığı ‘iyilik hareketinden’ de bahseden Arman, evinde hobi olarak yaptığı kolyelerin gelirleriyle çok sayıda ihtiyaç sahibi kişiye yardım sağladığını kaydetti.

Toplumun bütün kesimlerinden destek gören ‘iyilik hareketine’ nasıl başladığını anlatan Arman, şunları söyledi:

“Ben sevdiği adamın peşinden giden bir kadınım. Adam nereye ben oraya. Bu amaçla gittiğim Hindistan’da takmayı çok sevdiğim kolyelere daha fazla ilgi duymaya başladım. Hobi olarak kolye yapmaya başladığımda ise bunu yararlı bir iş için değerlendirme fikri oluştu. Bir arkadaşımın önerisiyle konuyu sosyal medyadaki 1 milyon takipçimle paylaştım. Şimdi şirketler yaptığım kolyeleri alıp, ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına parasal destekte bulunuyor. 8 ayda bu kolyelerden toplam 330 bin TL’lik yardım toplandı. İyiliğin halka halka yayıldığını gördüm. İyilik gerçekten bulaşıcı ve bulaşıyor. Böylece ben de sosyal medyamı yararlı bir iş için kullanmış oldum.”

“Annelik şahani bir şey"

Anneliğin şahane bir duygu olduğunu ifade eden Arman, “Esas kahramanlar engelli çocukları olan annelerdir. Ben daha kolay bir annelik yapıyorum. 35 yaşında anne oldum; dolayısıyla görgüsüzüm. Geç olunca insan çılgına dönüyor. Bunun bu kadar güzel bir şey olduğunu bilseydim 5 çocuk falan yapardım. Ancak ben kadınların kuluçka makinesine dönüştürülmelerine karşıyım. Kadınların üretici ve yaratıcı olmaları gerekiyor. Anne olmak çalışmaya engel değildir. Annelik muazzam güzel bir şey. Alya ile ilişkilerime gelince ben bitmiş vaziyetteyim. Ergen annesi olarak zorlanıyorum ancak, evlat sahibi olmak dünyanın en güzel şeyidir.” şeklinde konuştu.

Ayşe Arman, dinleyenler arasında annesinin de bulunduğu söyleşisinde, “Hiçbir zaman hayalim evlenmek olmadı. Çünkü annem bana bunu öğretmedi. Annem bana kendi ayaklarımın üzerinde durmayı, birey ve önce ‘ben’ olarak var olmayı öğretti. Annem benim kahramanım, rol modelimdir.” dedi.

“Alman anne, Adanalı babanın kızı olarak kültür çatışması yaşadın mı?” şeklindeki bir soruyu Ayşe Arman, “Hayır, hiç kültür çatışması yaşamadım. Biri doğu, diğeri batı; benim için bu müthiş bir zenginlikti. Çok güzel bir karışım. Bir tarafıyla bu bir aşk öyküsüdür. Bir kadın İsviçre’den Adana’ya geliyor. Annem ve babamın evliliği çok güzel hikayesi olan bir evliliktir.” açıklamasını yaptı.

Kadınlara tavsiyeler

Sevenlerinin büyük bir ilgiyle dinlediği Arman, kadınlara, “cesur olun, korkmayın, güvenlik alanlarınızdan çıkın” tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:

“Cumhuriyet kuşağının yetiştirdiği Türkan Saylan, Betül Mardin gibi müthiş kadınlar var. Onların yaptıklarının yanında benimkinin lafı olmaz. Ama gerçekten cesur olmak gerekiyor. İstiklal Marşı da boşuna ‘Korkma!’ diye başlamıyor. O yüzden güvenlik alanlarımızdan çıkmamız gerekiyor. Bize ‘yapma’ denileni yapmak lazım. Annem 34 yıl önce Adana’da bale okulu açtı. İstanbul akla daha yakın geliyor; sanki Adana’da balerin yetişmez. Fakat yetişti, ben bunu evde gördüm. Annemin bale ayakkabıları duvarda asılıydı. Biz inanmadık, annem onları duvardan indirdi, çalışmaya başladı. Babam da ona çok destek oldu. Annemin 34 yıldır Adana Bale Merkezi var. Buradan yüzlerce öğrenci yetiştirdi, onların bir kısmı hoca oldu. Tutkulu olmayı, hayal kurmayı, o hayallerin peşinden gitmeyi annemden öğrendim.”

Söyleşisinin sonunda katılımcılar arasında bir de çekiliş yaptıran Ayşe Arman, 50 kişiye evde ürettiği iyilik kolyelerinden birer adet hediye etti.