Ayşe Arman’ın heykeli dikiliyor

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe konuşmacı olarak katılan Arman, gazeteci meslektaşlarının sorularını yanıtladı.

Heykelinin dünyaca ünlü müzede yer alacağı sevincini paylaşan Ayşe Arman, 250 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük balmumu müzesi olan Madame Tussauds’da heykeli bulunan ilk gazeteci olacağını belirtti.

"Heykeli dikilecek kadın oldum"

İlk olarak Londra’da açılan daha sonra dünyanın büyük metropollerinde yer bulan Madame Tussauds’un her yıl binlerce ziyaretçiyi konul ettiğini dile getiren Arman, müze yetkililerinin kendisini arayarak heykelini dikmek istediklerini söyledi. Arman, "Müzenin üst düzey yöneticileri beni aradığında önce inanamadım, ‘Heykeli dikilecek kadın oldum’ diyerek dalga geçtim kendimle. Bunun bir şaka olduğunu düşündüm ve defalarca ciddi olup olmadıklarını sordum. Sonunda şaşkınlığımı bir kenara bırakıp ikna oldum ve atladığım gibi müzenin Londra şubesine gittim" dedi.

Ayşe Arman 8 ay sonra müzede

Müze yetkililerinin, ziyaretçilere "Hangi kadın rol modelin balmumu heykelini görmek istersiniz" sorusuna Ayşe Arman adını verdiklerini, bunun üzerine teklif geldiğini anlatan Arman, Londra macerasını şöyle aktardı:

"Müzenin merkez binasına girdiğimde şaşkınlığım iyice arttı. Burada inanılmaz titiz bir çalışma var ve her şey gizlilikle yürütülüyor. Yaklaşık 4 saat boyunca, her açıdan fotoğraflarım çekildi, vücudumun farklı yerlerinden 250 tane ölçü alındı. Ten rengim, saç rengim, göz rengim, hatta her bir kaşımın şekli için titizlikle incelendim. Müthiş bir emek var burada. Bir heykel için içinde, heykeltıraş, stilist, moda tasarımcısı, akademisyen ve ressamın bulunduğu 20 kişilik ekip aylarca çalışıyor. Her bir saç teli, kaşlar ve kirpikler tek tek yapıştırılıyor. Vücudun en küçük ayrıntısı bile gözden kaçırılmıyor."

Arman, balmumu heykelinin, 8 ay sonra, Madame Tussauds’un İstanbul’da bulunan müzesinde sergileneceğini kaydetti.

"Özel hayatımda çok mutluyum"

Gazeteci Ayşe Arman, özel hayatında çok mutlu olduğunu, eşini ve işini sevdiğini, bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Özel hayatımda çok mutluyum. Eşime aşığım. Evde hayranlık duyduğum bir adam var. Çünkü bana özgürlük alanı tanıyor, beni değiştirmeye çalışmıyor. O zaman da evde daha mutlu oluyorsun. Mesleğimi çok seviyorum. Soru sormaya bayılıyorum. Biriyle röportaja gitmeden önce Ekşi Sözlük’te bile ne çıkmış hepsine bakarım. Benim için röportaj güven üzerine kurulu bir şey; karşındaki sana güveniyor o kişi ve sana kalbini açıyor.”