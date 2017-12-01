Baba, hamile eşini darp etti, kızı gazetecilere saldırdı

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih D. evde tartıştığı 9 aylık hamile olan eşi Naime D.’yi (37) darp etti. Evdeki sesler üzerine kızı İpek D. (22) önce araya girmeye çalıştı ancak baba darp etmeye devam edine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis kadının hamile olduğunu öğrenince sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kadın ambulansa Adana Şehir Hastanesine getirildi. Burada İpek D. gazetecilerin annesini görüntülemek istediğini görünce önce engel olmaya çalıştı ardından da hakaret edip saldırdı. İpek D. sağlık görevlilerine de "Gazeteciler gidene kadar indirmeyin, siz burada bekleyin ben birazdan bizimkileri çağırayım siz o zaman görürsünüz" diye bağırdıktan sonra gazetecilere hakaret ekmeye devam etti. Genç kadın bir süre sonra hastaneye alındı. Polis kocayı bulmak için çalışma başlattı.