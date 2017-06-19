Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 22:06

Baba oğul duvar yüzünden iki kardeşi öldürdü

Adana’da iki komşu arasında duvar örme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Baba oğul duvar yüzünden iki kardeşi öldürdü

19 Haziran 2017 22:06

Ölen kardeşlerin yakınları, diğer ailenin evini kundakladı.


Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18064. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan İslam ve Yusuf Alçelik adlı kardeşler ile komşuları Turgay Ö. (35) ve babası Mehmet Ö. (70) evlerinin arasında bulunan boşluğa duvar örmek istedi. İki tarafta duvar örme konusunda anlaşamayınca çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö., Alçelik kardeşlere saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan iki kardeş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayı gerçekleştiren baba oğlu yakalayarak gözaltına aldı. Baba Mehmet Ö.’nün ifadesinde iki kardeşi de kendisinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi.


Olayın ardından Alçelik kardeşlerin ailesi, katil zanlılarına ait evi kundakladı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!