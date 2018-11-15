Baba oğul yanan araçtan son anda kurtarıldı

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil takla attıktan sonra alev aldı. Vatandaşlar araçtaki baba oğlu yanmaktan kurtardı.

Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana'da istikametinde meydana geldi. Yakup A.'nın kullandığı 35 KJK 92 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinde bulunan Yakup A. ve oğlu Y.A. (6) otomobilde sıkıştı.

Takla atan otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İçerisinde insanların olduğunu gören vatandaşlar araçlarını durdurup yangına ilk müdahaleyi yaptı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği sırada otomobilde bulunan baba oğul vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun küçük yanıklar ve sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri de yanan aracı söndürdü.