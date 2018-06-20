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20 Haziran 2018 09:30

Babalara "yılın en iyi babası" kupası

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Babalar Günü’nde bir otomotiv firmasıyla ortaklaşa etkinlik düzenledi.

Babalara

20 Haziran 2018 09:30


Babalar Günü’nün kutlandığı organizasyonda “Benim babam hep birincidir” sloganı ile karşılanan konuklar, firmanın pistlerde yarışan performans aracıyla tanıştı. Yarış otomobilini yakından inceleyen misafirler, “Yılın en iyi babası” kupası sürprizi ile keyifli anlar geçirdi.


Yarışmalarda ilk üçe girenler için hazırlanan kürsüye eşleri ve çocukları ile birlikte çıkıp “Yılın en iyi babası” kupasını kaldıran ziyaretçiler, sıra dışı bir heyecan ve deneyim ile eğlencenin tadını çıkardı.


Bu unutulmaz anlarını kalıcı hale getirmek için objektifin karşısına geçen aileler Babalar Günü anısını fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.




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