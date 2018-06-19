Babaları için yarıştılar

Dünya Kupası maçları ile futbol fırtınasının estiği günlerde, babalar ve çocukları yeni nesil konsolu Xbox ile futbolun keyfini çıkardı. Yüksek çözünürlük, orijinal piksel, geliştirilmiş renk ayrıntıları ile dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak bilinen Xbox ile futbolun heyecanını doyasıya yaşayan babalar bu özel günlerinde çocukluk günlerine döndüler.

Canlı maçları aratmayacak atmosferdeki çekişmeli karşılaşmalar neşeli anlara sahne oldu. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi dünyaca ünlü futbolcu figürlerinin yer aldığı video oyununda gerçeğe eşdeğer maç deneyimini yaşayan takımlar, keyifli dakikalar geçirdi.

Gerçek bir maçtaki kuralların uygulandığı sanal oyunda kıyasıya bir performans gösteren babalar ve çocukları futbol coşkusuyla mutlu oldu. Turnuvanın sonunda birinci olan takıma çeşitli hediyeler verildi.