Babasına bıçağı vermemek için dama çıkan genç aşağı düştü

Adana'da Suriyeli bir genç babasına bıçağını vermemek için evinin damına çıktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Yaralanan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilmeyen Suriyeli gençten, yanında bulundurduğu bıçağı babası istedi. Suriyeli genç babasına bıçağı vermemek için oturdukları müstakil evin damına kaçmak istedi. Ancak Suriyeli genç dengesini yitirip yere düştü. Bunun üzerine gencin yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli genci, Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.