Babrowski, AOSB Kadın Sanayiciler Platformu'nu ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin, ekonomi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin artırılabilmesi için Adana Konsolosluğu'na atadığı Ekonomi ve Vatandaşlık İşleri Konsolosu Kara Babrowski, Adana'daki yatırım ve iş birliği olanaklarının tespit edip, ticaret ve yatırımları hayata geçirmek amacıyla kadın sanayicilerle buluştu.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) firmalarının üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri tarafından karşılanan Konsolos Babrowski, ziyaretinin amacının, ekonomi alanındaki ilişkileri geliştirmek, karşılıklı ticareti artırılabilmek ve ekonomik konular hakkında bilgilendirmede bulunmak olduğunu söyledi.

AOSB bünyesinde faaliyet gösteren kadın sanayicilere ait işletmeleri ve kentin üretimini ABD'ye açıp, her iki ülkeyi ticari yönden de daha fazla ortak yatırım ve iş birliği yapar hale getirebileceklerini belirten Babrowski, “Adana'daki yatırım ve iş birliği olanaklarının tespit edilmesi, ardından ABD'li firmalarla Adanalı kadın sanayicileri aynı platformda buluşturup karşılıklı ticaret ve yatırımları hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Tekstil, gıda, metal, plastik ve kağıt sektörlerinde faaliyet gösteren AOSB Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri de, “Kadın sanayicilerin güçlendirilmesiyle işlerinin ekonomik olarak daha etkili ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlanması” misyonu ile bir araya geldiklerini ifade ettiler.

Platform üyeleri, “Kadın Sanayicilerin rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilir olmasını sağlamak, kadın çalışanların istihdamını arttırmak, gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz bir dünya bırakabilmek temel hedeflerimizden” diye konuştular.