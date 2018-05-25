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25 Mayıs 2018 08:49

Bacağı kırık oğlunu böyle taşıdı

Adana’da Suriyeli bir babanın, bacağı kırık 5-6 yaşlarındaki oğlunu elektrikli bisikletle tehlikeli şekilde taşıması dikkat çekti.

Bacağı kırık oğlunu böyle taşıdı

25 Mayıs 2018 08:49


Seyhan ilçesinin en işlek bulvarları Bülent Angın ve Kıyıboyu Caddesi’nde Suriyeli bir babanın bacağı kırıldığı için alçıya alınan 5-6 yaşlarındaki oğlunu elektrikli bisiklette taşıması herkesi hayrete düşürdü. Hastaneden aldığı çocuğunu Adana’nın en işlek caddelerinde her an düşme tehlikesi olmasına rağmen taşıması dikkat çekti. Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tepki gösteren baba daha önce arkasında oturan çocuğu bu kez ön taraftaki bisikletin boşluğuna aldı. Babanın burada da ayağı kırık çocuğu ayakta tutarak götürmesi dikkatlerden kaçmadı. Baba, çocuğunu bu şekilde sürücülerin şaşkın bakışları arasında götürmeye devam etti.




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