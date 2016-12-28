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28 Aralık 2016 10:08

Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme Müsabakaları

Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme Müsabakaları

28 Aralık 2016 10:08

Badminton Federasyonu Adana İl Temsilciği faaliyet programında yer alan “Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri” müsabakaları tamamlandı.
Badminton Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 35’i kız toplam 90 sporcunun katıldığını söyledi.
Öktem, oluşturulan Adana kız ve erkek badminton karmasının 6-8 Ocak tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek “Badminton Yıldızlar Ligi Akdeniz Grup Müsabakaları”na gideceklerini belirtti.
Badmintonun kentte çok yaygınlaştığını, sporcu ve kulüp sayısında önemli artışlar yaşandığını belirten Öktem, “ Hedefimiz kız ve erkeklerde grup müsabakalarında başarılı olmak. Isparta’da burada bulunana bölge illeriyle mücadele edeceğiz. Gelecek yıllarda badminton branşında milli takımlara daha çok sayıda sporcu yollayacağız” diye konuştu.

Adana karması kimlerden oluşuyor?
Gerçekleştirilen Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri’nde başarılı olup Adana karmasına giren sporcuların isimleri şu şekilde:
Erkekler: Doğukan Gökçe, Melih Aydemir, Ömer Azak, Mirza Koç, Eyüp Özbay
Kızlar: İpek Akkaya, Sude Taşyürek, Nisanur Yüce, Merve Çetin, Yağmur Selin



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