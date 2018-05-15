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15 Mayıs 2018 13:27

Bağımlı genç üvey annesinin evini yaktı

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, üvey annesinin evini yaktı.

Bağımlı genç üvey annesinin evini yaktı

15 Mayıs 2018 13:27


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı 25 yaşındaki Ersin Z., sabah üvey annesi Zahide Z.’nin evine geldi. Zanlı eve girip önce televizyona, buzdolabına ve kanepelere zarar verdi. Daha sonra da evi ateşe verip kaçtı. Bu sırada kız kardeşinde olan Zahide Z. ise bir süre sonra geldiği evini alevler içinde gördü. Sinir krizi geçiren kadın, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Kullanılamaz durumdaki evine bakıp, gözyaşlarına boğulan kadına ise komşuları, "Üzülme biz sana evimizdeki eşyalardan getiririz" dedi.


Şüpheli Ersin Z.’nin ise evi yaktıktan sonra Antalya’ya gideceğini söylemesi üzerine, polis otogarda tedbir aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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