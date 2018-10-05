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Bağış: "Elimizde yeterince un var"

Çukurova Un Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Bağış, ellerinde yeterince un olduğunu kesinlikle stokçuluk yapılmadığını belirtti.


Bağış, yönetim kurulu üyeleriyle Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'i ziyaret ederek piyasada unla ilgili oluşturulmaya çalışılan algıyı ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. Ekmeklik buğday un fiyatlarının Tip 4 (tandırlık) için 80,00TL, Tip 2 (ekmeklik) için 95,00TL olduğunu belirten Bağış, ellerinde yeterince un olduğunu, unla ilgili kesinlikle stokçuluk yapılmadığını ve firmalarının satışlarının incelendiğinde bu durumun ortaya çıkacağını ifade etti.


Piyasa için sektörlerinin üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Bağış, "Vatandaşın olmazsa olmazı olan, sofralarımızın baş tacı ekmeğimizi üreten fırıncılarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Onlar da bizimle beraber ekonominin birer aktörüdür. Biz fırıncı esnafımızla birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz bu süreci atlatacağız" dedi.

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