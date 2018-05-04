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04 Mayıs 2018 13:24

Bağlamayı ağlatan usta Feridun Dalgınlı konser verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ramazanoğlu Konağı Resitalleri’nde Türk halk müziğinin duayeni Feridun Dalgınlı konser verdi.

Bağlamayı ağlatan usta Feridun Dalgınlı konser verdi

04 Mayıs 2018 13:24


Adana Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazanoğlu Konağı Resitalleri’nde ‘Bağlamayı Ağlatan Usta’ Feridun Dalgınlı konser verdi. Türk halk müziğinin sevilen eserlerini çalıp, söyleyen Feridun Dalgınlı, Adanalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 5 asırlık Ramazanoğlu Konağı’nda düzenlediği etkinlikte duayen sanatçı Feridun Dalgınlı’ya, kavalda Mehmet Ürün, gitarda Fuat Özdemir, Çello’da Can Dağlıoğlu, ritm sazda Mustafa Turcan eşlik etti. Feridun Dalgınlı, Anadolu insanının aşkını, sevincini, mutluluğunu, hüznünü, acısını, hasretini ve ayrılığını anlatan türküler bir başka güzellikte yorumladı.


Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına Başkan Danışmanı Mahmut Tülek, sanatçılara çiçek vererek, teşekkür etti.




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