Bahar alerjilerini griple karıştırmayın

Gamze Uçar, bahar alerjileri belirtilerinin sıklıkla soğuk algınlığı veya viral enfeksiyonlarla karıştırıldığını, şikayetlerden korunabilmek içinse doğru tanı gerektiğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, baharın uzun sürmesinin, alerjik şikayetlerin de artmasına neden olduğunu belirterek, “Yabani otlar, ağaçlar ve çiçekli bitkiler polenlerin kaynağını oluşturuyor ve rüzgar aracılığıyla kilometrelerce uzağa ulaşabiliyor. Bununla birlikte, böcek ve sineklerle bile polenler taşınabiliyor. Dolayısıyla bahar dönemi burun akıntısı, kaşıntı gibi alerjik şikayetlerine ortam hazırlanmış oluyor. Bahar alerjilerinin sıklıkla alerjik rinit, konjonktivit ve göz nezlesi, alerjik astım ve egzama şeklinde kendini gösteriyor” dedi.

Dr. Gamze Uçar, baharla birlikte dış ortamdayken özellikle yeşil alanlarda ortaya çıkan nöbetler halinde tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı, gözde sulanma, burunda, damakta kaşıntı, geniz akıntısı ve burun tıkanıklığı şeklinde alerjik rinit, konjonktivit belirtileri gözlendiğini kaydederek şunları söyledi:

“Alerjik astımda ise aralıklı, nöbetler halinde göğüste sıkışma hissi, öksürük, nefes darlığı, hırıltı olabileceği gibi sadece öksürük görülebiliyor. Bazı kişilerde deride kaşıntı, kızarıklık kabarıklık şeklinde bulgular da ortaya çıkabiliyor. Ancak bahar alerjisinin bazı belirtilerinin soğuk algınlığı ile karıştırıldığı için tedavisinde gecikme yaşanabiliyor ya da gereksiz yere antibiyotik kullanılabiliyor.”

Bahar alerjisinin sıklıkla grip ve viral enfeksiyonlarla karıştırıldığını söyleyen Dr. Uçar, “Viral enfeksiyonlar genellikle başlangıçta 2-3 gün hafif ateşle birlikte burun akıntısı, öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı ve kas ağrıları şeklinde seyrediyor ve yaklaşık bir hafta, 10 gün içinde düzelir. Ancak alerjik hastalıkta genellikle ateş görülmez. Bununla birlikte şikayetler özellikte bahar mevsimi boyunca devam eder. Aslında bu şikayetleri hastalar ilk defa yaşamadıkları için biliyor. Üstelik alerjik ilaçlar kullanıldığı sürece belirtilen görülmezken bırakıldığında tekrar ortaya çıkıyor. Bunun için hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi sorunların iki haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor” diye konuştu.

Tedavinin temelinin alerjenlerden uzak durmak olduğunu belirten Uçar, “Ancak polenler dış ortamda soluduğumuz havada var olan alerjenler olduğu için tamamen uzaklaşmak çok mümkün olamıyor. Alınacak önlemlerle maruz kalınan alerjen seviyesi bir miktar uzaklaştırılabiliyor. Bununla birlikte bulgulara göre, anti-alerjik ilaçlar ve burun spreyleri gibi rahatlatıcılar kullanılıyor. Polen alerjisinde alerjenler genelde birden fazla olduğu için aşı tedavisi önerilmiyor. Ancak, geleneksel tedavilerden fayda görmeyen kişilerde ve tek bir alerjene karşı alerji saptanması durumunda aşı yapılabiliyor. Bunun da mutlaka hastane koşullarında yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, bahar alerjisinden korunmak için şu önerileri paylaştı:

“Özellikle polenlerin olduğu dönemde ev ve otomobillerin camlarını mutlaka kapalı tutun. Zorunlu olmadığınız sürece sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamaya çalışın. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük, şapka kullanın. Ağaç, çiçek ve otların bulunduğu alanlarda bulunmayın. Ev içinde havalandırma sistemleri veya hava filtreleri kullanın. Ve bunların da filtresini düzenli aralıklarla değiştirin. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında eve girer girmez kıyafetlerinizi çıkarın ve üzerinizdeki polenlerden kurtulmak için duş alın.”