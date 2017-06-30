Bahattin Köse, Adanaspor’da

Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon Manisaspor forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Bahattin Köse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adanaspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda turuncu-beyazlılar, geçen sene Manisaspor’da mücadele eden Bahattin Köse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan Köse, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, “Adanaspor zamanında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmiş köklü bir camia. Burada önemli başarılara imza atmak istiyorum. Başkanımız Bayram Akgül’e ve transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Adanaspor Basın Sözcüsü Erkin Doygun ise, ”Adanaspor camiasına hayırlı olsun" diye konuştu.