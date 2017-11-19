Bahçe duvarı temelinde mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Düşmeyle birlikte yaralanan şahsı itfaiye ve CANKUR ekipleri kurtardı.

Olay, Yüreğir ilçesi Sepici Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Abdulkadir Alp bahçe duvarı temel kazısının yapıldığı alana düştü. Abdulkadir Alp yardım çığlıkları atınca inşaat çalışanları durumu fark edip itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri şahsı bulunduğu yerden kurtararak ambulansa bindirdi.

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan şahsın durumun iyi olduğu öğrenildi.