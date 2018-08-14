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14 Ağustos 2018 18:02

Bahçeli’nin askıda ekmek çağrısı Kozan’da uygulanmaya başlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, ekmek fiyatındaki artış sonrasında "İki ekmek al, üç ekmek parası öde" kampanyasına Kozan’dan da destek geldi.

Bahçeli’nin askıda ekmek çağrısı Kozan’da uygulanmaya başlandı

14 Ağustos 2018 18:02


Kozan Belediyesi ile Kozan Fırıncılar Odası Başkanlığı işbirliği ile ilçedeki tüm fırınlarda askıda ekmek uygulaması başlatıldı.


Türk-İslam kültürünü, örf ve geleneklerini gelecek nesillere taşıyacaklarını ifade eden Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin başlattığı ’Askıda Ekmek Projesi’ni biz de Kozan’da Fırıncılar Odası ile işbirliğiyle hayata geçirdik. Bizim kültürümüzde yardımlaşmanın yeri çok büyüktür. Biz de bu kültürü gelecek nesillere taşıyacak ve yeni nesillere aşılayacağız. Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürü olan ekmek ile yardımlaşmaya katılan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.




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