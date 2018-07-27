Bahçeli’nin ’askıda ekmek’ talimatına Adana’da başlandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün Ankara’da basına duyurduğu proje kapsamında MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, ilk olarak Yüreğir’de çalışmanın ilk adımını attı. Adana’nın merkez ilçesi Yüreğir’de MHP İlçe Başkanı Yıldıray Şener ve yöneticilerle buluşan Avcı, Yavuzlar Mahallesi’ndeki fırına giderek 100 ekmek satın alıp “Askıda ekmek” sistemini başlattı. Avcı ve Şener daha sonra PTT Evleri ve Levent mahallelerindeki değişik fırınlarda da 500 ekmek parasını esnafa vererek gün içinde toplam 600 ekmeğin “Askıda ekmek” sepetinde tutulmasını sağladılar.

Tüm ilçelerde uygulanacak

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’nin bekası için ferasetiyle, varlığıyla, sarsılmaz duruşuyla güven veren Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, hayvanlara şiddete karşı bilinen hassasiyetinin yanında, halkın ekonomik sorunlarına karşı da son derece duyarlıdır. Dün Ankara’da ‘askıda ekmek’ kampanyasını başlatacağını duyurmuş olan genel başkanımızın talimatları gereği bizler de Adana’da vakit kaybetmeden çalışmayı başlattık. Proje 15 ilçenin tamamında uygulanacaktır. Bu vesileyle maddi durumu yeterli olan partili-partisiz vatandaşlarımızın da ‘askıda ekmek’ uygulamasına destek vermesini ve sürekli olmasını arzu ediyoruz.”