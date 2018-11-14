"Bahtsız Bedri" vizyona hazırlanıyor

Adana'da iki ay önce başlayan "Bahtsız Bedri" filminin çekimleri tamamlandı. Filmin Yapım Koordinatörü Ayşenur Sümer, “Çekim esnasında gülmekten sahneleri zor çektik. Eğlendiğimiz ve içimize sinen güzel bir iş oldu” dedi.

Adana'da, iki ay önce ‘motor' diyen ‘Bahtsız Bedri' adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olan ve kurgusu biter bitmez vizyona girmesi planlanan Bahtsız Bedri'nin yapımcı ve oyuncu kadrosu, düzenledikleri basın toplantısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Lore Plus Prodüksiyon ve Film Yapım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sincar, “Sinemaseverlere kaliteli bir film sunmak en büyük gayemizdi. Ve bu gayeye ulaştığımıza içtenlikle inanıyoruz. Adanalı hemşehrilerimiz çekimler sırasında oldukça ilgili, samimi ve sıcakkanlı davrandı. Sonuçta, bütün yorgunluğuma değecek bir çalışma ortaya çıktı” diye konuştu.

Senaryoyu polis memuru yazdı

Filmin senaryosunun, İstanbul'da görev yapan 20 yıllık Polis Memuru Yımaz Suvacı'ya ait olduğunu belirten Sincar, “Bu senaryo, profesyonel senaristleri bile şaşırtmıştır. Kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Adanalı yetenekler de yapımlarımızda yer almaya devam edecek'' dedi.

Yapım Koordinatörü Ayşenur Sümer ise Bahtsız Bedri'nin komedi dozu yüksek, her sahnesiyle güldürürken, merak uyandıran zengin içerikli bir film olduğunu ifade ederek, “Bütün ekip, çekim esnasında bile kahkahalara boğuldu ve gülmekten sahneleri zor şartlarda çektik. Eğlendiğimiz ve içimize sinen güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Hacı Ali Konuk, Fatih Uçan, Ali Tutal, Esin Civangil, Cemil Uçar ve Yavuz Karakaş gibi önemli isimler bulunuyor.