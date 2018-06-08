Bakan Çelik: "Büyük milletimiz sandıkta cevabı verecek"

Ceyhan Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak ve AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği sahur programına katılan Bakan Çelik, Adana Milletvekilli Tamer Dağlı, İl Başkanı Fikret Yeni, milletvekili adayları Sevil Can ve Erol Kahraman ile İnönü Bulvarı Çamlıyol üzerinde bulunan seçim bürosunda vatandaşlarla sahur yaptı. 24 Haziran öncesi sandığın önemine değinen Bakan Çelik, "Sandığa ve milletin iradesine güvenenler Türkiye için iyi işler yaptılar, Türkiye’nin iradesini doğru bir şekilde inşa ettiler" dedi.

Sahur programında vatandaşlara seslenen Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ’’Geçmişte birileri sandık dışında Türkiye’de yönetime gelmeye çalıştı, yakın zamanda bunu tecrübe ettik. Elinde ekonomik gücü olan Türkiye’yi yönetmeye kalktı. Elinde silah olan Türkiye’yi yönetmeye kalktı. Askeri darbelerle Türkiye’yi yönetmeye kalkanlar oldu, ama büyük milletimiz büyük bir devlet tecrübesiyle, tarihin içerisinden süzülen, Türkiye’nin işlerinin nasıl yoluna koyulacağını hep sandıkta gösterdi. Bazıları sandığı ortadan kaldırmaya kalksa da, bazıları sandığı manipüle etmeye kalksa da bazıları sandığın iradesini bölmeye ya da sandıktan çıkan iradeyi çalmaya çalışsa da büyük milletimiz binlerce yıllık devlet tecrübesiyle her zaman için sandığın gücüyle, sandığın yol göstericiliğinde ülkemizin gücünü tayin etti. Bakıyoruz Türkiye’de demokrasi tartışmalarının başladığı günden beri tahmin yapanlar, siyasi mühendislik yapanlar, siyasi müteahhitlik peşinde koşanlar, yıkım müteahhitlik yapanlar her zaman yanıldılar’’ ifadelerini kullandı.

Sandığın ülkenin en büyük gücü, kuvveti olduğuna değinen Bakan Çelik, "Çünkü sandık Türkiye’nin sahibinin siz olduğunuza, patronunun siz olduğunuza karar vermektir. Sandık dışında darbelerle terör yoluyla Türkiye’yi yolundan vazgeçirmeye çalışanlara en büyük dersi vermektir. Türkiye’yi yolundan çevirmeye çalışanlara, yolunda geriletmeye çalışanlara en büyük dersi, cevabı sandıkta vereceğiz" diye konuştu.