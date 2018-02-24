Tartışmaktan, masadan kaçan kim. Kendisine güvenen masadan kaçmaz. Kendisine güvenen arşivleri açmaktan kaçmaz. Hollanda Parlamentosu’nun sözde ermeni soykırımı açıklamasının kime faydası vardır. Bunun Türkiye’ye husumet gütmekten başka hiçbir amacı olamaz” dedi.

Ceyhan Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede katılan ve burada konuşma yapan Bakan Ömer Çelik, "2019’a doğru hızla ilerliyoruz. Pek çok referandumda başarı kazandık. Türkiye’nin ekonomisini büyütürken, Türkiye’yi yeniden kendi medeniyet havzasıyla buluştururken bize bu motivasyonu sağlayan şey sizler oldunuz. Sizlerin AK Parti’ye verdiğiniz destekle bu istikrarsızlık dönemini geride bıraktık. 16 Nisan’da yeni sistem sizlerin, bütün vatandaşlarımızın oyuna sunuldu. 16 Nisan’da referandumda milletimiz kararını verdi. Şimdi artık bu sistemin iyi uygulanması lazım. 2019’da da Cumhurbaşkanımızın seçilmesi çok önemli” diye konuştu.

AK Parti’nin amacının sivil siyaseti de güçlendirmek olduğunu kaydeden Çelik, "Bugün Ceyhan’da yaptığımız bu kongre 2019’a gidişin artık başlangıcını teşkil ediyor. Bugünden itibaren koşmaya başlıyoruz. Şimdiye kadar görev yapmış arkadaşlarımızla, arkadaşlarımız arasındaki birliğin, beraberliğin devam etmesi gerekiyor. Birisi AK Parti’de yürüttüğü görevi bırakınca siyaseti bırakmış olmuyor. Bunu böyle yapan AK Parti’yi anlamamıştır. AK Parti’nin amacı siyasi alanı geliştirmek ve sivil siyaseti güçlendirmektir. Her alanında her arkadaşımıza yer var. Bugün görevden ayrılmış arkadaşımız başka zaman başka göreve gelir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü anlatan Bakan Çelik, sınırların yanında yeni bir Kandil kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ne kadar güçlü bir şekilde terörle mücadelesini sürdürüyor. Sınırlarımızın hemen yanında kurulmak istenen terör devletlerine karşı başlattığımız mücadeleyi izliyorsunuz. Orada kazılan tünelleri, inşa edilen duvarları gördüğünüzde yaptığımız bu mücadelenin ne kadar haklı olduğunu görüyorsunuz. Bir terör devleti kurmak istiyorlar. Afrin’de yeni bir Kandil kurulmasına izin vermeyeceğiz. Allah Mehmetçiğin kılıcını keskin eylesin.”

Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin de konuşan Çelik, operasyonların bazen neden yavaş gittiğini açıklayarak, “Türkiye 1295 kilometrelik sınırında herhangi bir devleti kurulmaması için bu güçlü mücadeleyi verirken kendi ekonomisini büyüten siyasetleri izlemeye devam eder. Askerler sivil kayıp vermemek için ellerinden geleni yapıyor. Suriye’de ki sivil kardeşlerimize zarar gelmesin diye operasyon titiz bir şekilde ve zaman zaman yavaşlayarak ilerliyor” diye konuştu.

Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasını da eleştiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi: “Hollanda, Srebrenitsa katliamında doğrudan sorumluluğu olan bir ülkedir. Onların askerlerinin, mazlum Boşnakları terk ettiğini ve oradaki masumları nasıl katlettiğini biliyoruz. Ama Hollanda kendilerine ayna tutacakları yerde tutuyorlar Türkiye’ye iftira atmaya cüret ediyorlar. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Ortak acımız olarak anıyoruz. Bizim bize düşmanlık etmeyen ülkelere düşmanlığımız yoktur. Gelin arşivleri açalım dedi Cumhurbaşkanımız ama Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Tartışmaktan, masadan kaçan kim? Kendisine güvenen masadan kaçmaz. Kendisine güvenen arşivleri açmaktan kaçmaz. Biz kendimize güvendiğimiz için bütün bu adımları atacağımıza söz verdik. Hollanda Parlamentosu’nun sözde ermeni soykırımı kime faydası vardır. Bunun Türkiye’ye husumet gütmekten başka hiçbir amacı olamaz. Karşımızda bizi eleştirenlerin çifte standartları görülüyor. Türkiye güçlendikçe önümüzde bu ve benzeri sorun çıkarılacağını görelim.”

Konuşmaların ardından kongreye geçildi. Kongrede Cemal Saim’in tek aday olduğu bildirildi. Düzenlenen kongreye, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.