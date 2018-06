Bakan Çelik: “İlçelerde bile son derece önemli spor tesisleri var”

Adana Gençlik Spor ve İl Müdürlüğünün 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda düzenlendiği iftar programına, AB Bakanı Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milli sporcu ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu ile çok sayıda sporcu katıldı. İftarlar açıldıktan sonra genç sporcuları selamlama konuşması yapan milli sporcu Sofuoğlu, “Milletin vekili olacaksınız, insanların istekleri, insanları beklentileri olacak sizden. Bunun hakkını vermek için çok koşturmak gerektiğinin farkındayım. Birkaç gündür Ak Parti teşkilatıyla yaptığımız çalışmalardan sonra, ne yapabilirim de ben fayda olabilirim diye kendime sormaya başladım. Sakarya il teşkilatıyla yaptığımız şunu söyledim, ben gençlerle bilenmek istiyorum. Çünkü gençler ben hem daha iyi anlar, hem yaş itibariyle, giyim tarzımla gençlere hitap edebilirim diye bu şekilde çalışmalara başladık. Her akşam gençlerle iftarlar yapıyoruz. Çok faydalı geçiyor bu iftarlar, burada bir amacımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye kazandıklarının yanında bizim de vefa borcu olarak , her Türk vatandaşı gibi vefa borcu olarak koşturmamız gerektiğini anlatıyorum. Bende bu amaçla koşturuyorum” şeklinde konuştu.

Milli sporcu Sofuoğlu’nun ardından AB Bakanı Çelik, bir ülkenin gelişmişlik seviyesi ile o ülkede sporun gelişmesi arasında çok doğrudan bir bağlantı olduğunu ifade etti. Bakan Çelik şöyle devam etti, “Pek çok yerde spor tesisleri bulunması hususunda, sporcuların desteklenmesi hususunda son derece yetersiz şartlar varken bugün Türkiye’nin pek çok yerinde illeri geçtik, ilçelerde bile son derece önemli spor tesisleri var. Adana’nın her yerini bu spor tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde spora verilen önemli en büyük sebeplerden bir tanesi gençliğimize, genç sporculara sahip çıkmaktır. İkincisi Türkiye’nin sesini sporun her bir alanında dünyaya duyurmaktır. Bunu giderek daha çok daha güçlü bir şekilde yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de sporu destekleme, sporu teşvik etme, sporcuyu destekleme şeklindeki bu politikalara devam edeceğiz. Ülke geliştikçe, ülke büyüdükçe, ülkede istikrar oldukça, bu konudaki gelişmelerde aynı hızda devam edecek. Bizim bu gençlerin yaşında olduğumuz zamanlarda, Adana’da gidebileceğimiz bir iki tane basketbol sahası vardı. Doğru düzgün bir yüzme havuzu 1 tane vardı. Şimdi Adana’nın her tarafını bunlarla destekliyoruz bunlarla güçlendiriyoruz” dedi.

“Türkiye’yi daha büyük ufuklara taşımak için ilerliyoruz”

Birlik ve beraberliğimizi koruyacağımızı vurgulayan Çelik, “Dirliğimizi koruyacağız, Türkiye’de çeşitli terör örgütlerinin saldırına karşı hem ülkemizi etkili bir şekilde savunuyoruz. Hem güçlü bir şekilde terörle mücadele ediyoruz. Hem Türkiye’yi büyültmeye, Türkiye’nin ekonomisini büyültmeye, Türkiye’nin demokrasisini büyültmeye devam ediyoruz. Bayrağımızın en yüksekte tutmak için, her geçen gün daha yükseğe götürmek için, siyaset alanında ekonomi alanında, spor alanında ve aklınıza gelen her alan Türkiye’yi daha büyük ufuklara taşımak için ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.