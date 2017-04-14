Bakan Çelik muhalefetin ’eyalet’ iddialarına tepki gösterdi

Okudukları metne, metinde ne yazdığına bakmıyorlar. Kafalarının arkasında ne var, onu oraya yansıtıyorlar. Türkiye’nin üniter devlet yapısından taviz yoktur. Eskiden bunlara ’bahar geliyor çimler ve ağaçlar yeşillenmiş’ deseniz bunlar derlerdi ki ’irtica geliyor.’ Ya da bunlara deseniz ’Seyhan’da dün hava sıcaktı bugün soğuk olmuş, Seyhan’da hava değişikliği olmuş’, derler ki ’Seyhan’da rejim değişikliği olmuş’” şeklinde konuştu.

Bakan Çelik, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı’nın Tellidere Mahallesi’nde düzenlediği halk buluşmasında konuştu.

Son zamanlarda konuşulan, yeni anayasa maddelerinin arasında eyalet sistemi olduğu iddialarına tepki gösteren Bakan Çelik, bugüne kadar Türkiye’de eyalet sistemine her zaman karşı çıktıklarına ve ülke demokrasisine zarar vereceğini düşündüklerine vurgu yaptı.

Eyalet sisteminin Türkiye siyasetinin kültürüne ve geleneklerine uygun olmayan, ayrıma neden olacak bir sistem olduğunun altını çizen Bakan Çelik, muhalefete şu sözlerle tepki gösterdi:

“Ama bunların eski alışkanlığıdır. Eskiden bunlara ’bahar geliyor çimler ve ağaçlar yeşillenmiş’ deseniz bunlar derlerdi ki ’irtica geliyor.’ Ya da bunlara deseniz ’Seyhan’da dün hava sıcaktı bugün soğuk olmuş, Seyhan’da hava değişikliği olmuş’, derler ki ’Seyhan’da rejim değişikliği olmuş.’ Bunların bütün huyları böyledir. Okudukları metne, metinde ne yazdığına bakmıyorlar. Kafalarının arkasında ne var onu oraya yansıtıyorlar. Türkiye’nin üniter devlet yapısından taviz yoktur. Geçmişte bu eyalet tartışmasını güçlü bir şekilde reddettik. Dolayısıyla AK Parti’nin hiçbir zemininde, toplantısında bu konu ciddiye alınıp tartışılmamıştır. Bunu AK Parti siyaseti kategorik olarak reddetmiştir.”