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06 Haziran 2018 23:19

Bakan Çelik: “Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek”

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik katıldığı iftar programında, “Hiç kimsenin aklının ermediği hayalini bile kurmadığı yerlerde havaalanlarımız, fabrikalarımız ve yatırımlarımız var.

Bakan Çelik: “Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek”

06 Haziran 2018 23:19

Terör örgütünün sabotaj faaliyetlerine rağmen yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Adana’nın Seyhan ilçesinde Sarıhamzalı Mahallesi’nde Kemal Deniz Geri Dönüşüm Sitesi’nde düzenlenen iftar yemeğine AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile çok sayıda işçi ve vatandaş katıldı. İftar açıldıktan sonra konuşma yapan Bakan Çelik, “AK Parti iktidarları göreve başladığı zaman, Türkiye’nin bir Kürt sorunu vardı. Türkiye’de Kürt olsun, Arap olsun, baş örtüsüyle üniversiteye gitmek isteyen olsun, Türk olsun, Türki milletinin bütün parçası olan kardeşlerimizde üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı baskılar vardı. Bunlar Ak Parti hükümetleri döneminde, demokrasinin ve özgürlüklerin geliştirilmesiyle ortadan kalktı” dedi.


Terör örgütünün yatırımları sabote etmeye çalışmasına rağmen yatırımların devam ettiğini vurgulayan Çelik, “Güney Doğuya, Doğuya yapılmış yatırımlar. Çocuklar için daha iyi okullar, insanımız için fabrikalar, daha iyi sağlık hizmeti için yapılan gelişmeler son hızla devam ederken, maalesef gelinen noktada terör örgütü tarafından bu süreç sabote edilmek istendi. Hiç kimsenin aklının ermediği hayalini bile kurmadığı yerlere havaalanlarımız, fabrikalarımız, yatırımlarımız var. Terör örgütünün sabotaj faaliyetlerine rağmen oraya yatırım yapmaya, insanımızın kimliğine sahip çıkması önündeki engelleri kaldırmaya, insanımızı daha iyi hayat standartlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş yoktur hepimiz birinci sınıfız”


Geçmiş dönemlerde bazı devlet görevlilerinin yanlışları yüzünden çeşitli kimliklerdeki vatandaşlarımıza ikinci sınıf muamelesi yapılmaya çalıştığını dile getiren Çelik, “Türkiye’nin geçmişinde tek parti zamanında da başka dönemlerde bu tip faaliyetler görmüşüzdür. Artık geldiğimiz noktada hiç kimse, dininden inancından dolayı, hayat tarzından, kimliğinden dolayı baskı altında tutulamaz. Biz iktidara geldiğimizde, Türkiye’nin var olan Kürt sorunu için Cumhurbaşkanımız şöyle demiştir, bu sorun benim sorunumdur. Bütün vatandaşlarımızın demokratik problemleri benim sorunumdur. Ben bunu çözeceğim demiştir. İktidarlarımız döneminde, vatandaşlarımız üzerindeki asimilasyon, inkar politikaları kaldırıldı. Bugün açık ve net bir şekilde söylüyorum, Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Hepimiz birinci sınıfız. Bu ülkede hangi kimlikten olursa olsun, ana dili ne olursa olsun hepimiz aynı milletin parçasıyız. Hepimiz adları farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.


Bakan Çelik daha sonra şunları aktardı:


“Birlik dirlik içerisinde bu çatının altında yaşamanın onurunu yaşıyoruz. Vatandaşımızın hayatını zorlaştırmaya çalışan, bu çocukların iyi eğitim almasını engelleyip onu bir takım yabancı planların, yabancı bir takım oyunların parçası haline getirmeye çalışan bu terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz.”




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