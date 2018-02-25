Bakan Çelik, Adana’da AK Parti’nin Seyhan İlçe Olağan Kongresi’ne katıldı. Adnan Menderes Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı konuşmada, “Bizim askerlerimiz Afrin’de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar, yaşlı, çaresiz insanlar ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. O teröristler bunu ne için yapıyorlar, TSK orayı bombaladığı zaman bakın o insanları ’TSK öldürdü’ diyecekler. TSK, dünyada sivillere karşı en saygılı ordu olarak elinden geleni yapıyor. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor” diye konuştu.

“Türk ordusunun gücünü herkes görüyor”

Türkiye’nin sınırında terör koridoru kurmaya müsaade etmeyeceklerini anlatan Bakan Ömer Çelik, “Sınırlarımızda Kürt ve Arapları birbirine düşürerek terör koridoru oluşturmak isteyenlere Mehmetçiğin kılıcıyla cevap vereceğiz. Mehmetçik orada nasıl zeytin dalı uzatacağını gösteriyor. Hemen o yaşlı insanların ellerindeki kelepçeleri söktü, onları, öldürülmek üzere oraya terk eden katillere mahkum etmekten kurtardı. Tuttular onların tansiyonlarını ölçüp sağlık hizmeti götürdüler. Bakın bununla gurur duysun. Mehmetçik, mazlum insanlara elini uzatıyor. Mehmetçik, Türk ordusunun gücünü kuvvetini herkese gösteriyor. Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı bu şey Kürtlere karşıdır diyenler var. Ama Mehmetçik oraya gittiği zaman, bu insanlar Kürt müdür, Türkmen midir, Arap mıdır diye kimliklerine bakmıyor, bunlar mazlumdur diye giriyor” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin kimseye husumeti yoktur”

Teröristlere de sert tepkilerle yüklenen AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi:

“Teröristler şunu bilsinler, önümüze sadece DEAŞ’ı, sadece PKK’sı, YPG’si, FETÖ’sü değil hepsi toplanıp gelsinler hepsi aziz milletimizin gücü karşısında perişan olacaklarını görecekler. Millet olarak, devlet olarak, her tarafındaki mazlumlara bu milletin gücünü duasını götürecek kudretimiz var. Bu milletin toprağına, birliğine, beraberliğine göz dikenlere cevap verecek gücümüz var. Allah Mehmetçiğin süngüsünü keskin gazasını mübarek kılsın. Bizim milletimizin kimseye husumeti yoktur.”

"Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti"

Türkiye’ye eskiden ’hasta adam’ dendiğini kaydeden Bakan Çelik, artık Türkiye’nin o günleri geçtiğini ve dünyanın her tarafına ulaşacak gücü olduğunu belirtti. Ayrıca Çelik, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta statüsü tartışmalı olan Kudüs’e taşıma kararıyla ilgili olarak da, “Bölgedeki barışı ortadan kaldıracak şekilde ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı aldı. Cumhurbaşkanımız bütün bu hassasiyeti yükseltti. Ancak İsrail’in kuruluş yıldönümünde büyükelçiliğin taşınacağı söylendi. Bununla ilgili olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması temel tezimizdir” şeklinde konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Hükümetinin Türkiye’ye yaptığı yatırımlardan da bahsetti.