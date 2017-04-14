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14 Nisan 2017 15:36

Bakan Çelik: “Üniter yapıda değişikliği reddediyoruz”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ’eyalet sistemi’ tartışmalarıyla ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısında olabilecek bir değişiklik önerisini reddettiklerini söyledi.

Bakan Çelik: “Üniter yapıda değişikliği reddediyoruz”

14 Nisan 2017 15:36


Bakan Çelik, referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Karaisalı İlçe binası önünde vatandaşlara hitap etti. Türkiye’de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmediklerini söyleyen Bakan Çelik, “Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye’nin ne yönetim modeli açısından, ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik” diye konuştu.


Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısında olabilecek bir değişiklik önerisini reddettiklerini ifade eden Bakan Çelik, şunları kaydetti:


“Eyalet modeli önerilerini kesinlikle geçmişte reddettik, bugün de böyle bir öneri gelirse, böyle bir tartışma yapılırsa bunu reddedeceğimizi, bunun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını sürekli olarak söylüyoruz, altını çiziyoruz. Türkiye’nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir.”


Bakan Çelik, vatandaşlara 2 gün sonra yapılacak halk oylamasında neden ‘evet’ oyu vermeleri gerektiğini de anlattı.




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