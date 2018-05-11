Bakan Eroğlu esnafa orman çayı dağıttı

Esnafın çiğ köfte ikramını da reddetmeyen Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinde oy istedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere kente gelen Eroğlu, Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi’nde bulunan Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret etti. Beraberindeki Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ve AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ile birlikte esnaflara ve kaldırımdaki vatandaşlara orman çayı dağıtan Eroğlu, 24 Haziran seçimleri için oy istedi. Bir çiçekçi tarafından kendisine çiçek verilen Bakan Eroğlu, çiçeği daha sonra başka bir kadın esnafa verdi. Bakan Eroğlu, bir esnafın da çiğ köfte ikramını reddetmeyerek afiyetle yedi.