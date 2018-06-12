Bakan Özhaseki İmar Barışı’nı anlattı

Şimdi böyle bir sıkıntı varsa bunu çözmek lazım. Bir sürü yıkım kararları çıkıyor, cezalar çıkıyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi toplantıya katılmak üzere geldiği Adana’da Adana Sanayi Odası’nda İmar Barışı konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, İmar Barışı’nın ne olduğunu, vatandaşların nasıl müracaat edeceklerini açıkladı.

Belediye başkanlarının binaların yüzde 60’ında aykırılık olduğunu söylediğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Biraz daha hassas davranırsak herhalde yüzde 80’i görecek gibi duruyor. Şimdi böyle bir sıkıntı varsa bunu çözmek lazım. Bir sürü yıkım kararları çıkıyor, cezalar çıkıyor” dedi.

Aykırı binaları yıkmanın doğru olmadığını belirten Bakan Özhaseki, “Dar gelirli vatandaş gelmiş binayı yapmış. Devlet üzerine düşeni yapmamış, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmemiş. Yıktığınızda yüzde 3’lük bölümden 45-50 milyar lira civarında bir para geleceğini tahmin ediyorum. Yüzde 97’sini koyun, yeni parayla katrilyonlarca lira ediyor. Bu milli servet, neresini yıkacaksınız bunun” diye konuştu.

Hazine arsası üzerine yapı yapanların, hiç ruhsat almadan yapı yapanların ve ruhsat alıp ruhsata uymayanların olduğunu söyleyen Başkan Özhaseki, “Bunlar aykırı duruma düşüyor haliyle. Bir sürü sıkıntılar çıkıyor ve bu sıkıntıları da gidermek gerekiyor. Bu işte 3 tane istisna getirdik. Birisi Boğaziçi öngörüm dediğimiz; sade bir vatandaşın gemiyle giderken boğazda gördüğü alanlar, bu kanun kapsamının dışında. İkincisi, Tarihi Yarım Ada içerisinde bir bölüm. Bir de Gelibolu Yarımadası bu kanun kapsamının dışında” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, bu proje ile ne tür faydaların sağlanacağına değinerek, “Vatandaşa suyunu, doğal gazını artık kaçak yollardan vermeyeceğiz. Yıkım endişesi vardı. Artık kendi elimizdeki evlerimiz, fabrikalarımız, iş yerlerimiz ekonomik değer ifade ederken düşük bir değer ifade ediyordu. Bütün bu kötülüklere, sıkıntılara da son verecek” dedi.

Bakan Özhaseki vatandaşların nasıl müracaat edeceğine dair bilgiler vererek, “Vatandaşlarımızın bir yere gitmesine gerek kalmadan, e-Devlet üzerinden müracaat yapabilecek. Zaten mühendislik bürolarına gidip ölçtürse ciddi bir bedel alacaklar. Vatandaşın direkt internet üzerinden girişi çok kolay bir şekilde kendi beyannamesiyle yapılabiliyor. Eğer yalan beyan varsa yarın resmiyete döküldüğünde başına bela alır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların İmar Barışı için ödeyeceği miktarlara da açıklık getiren Bakan Özhaseki, “Vatandaşlar iş yerlerine yüzde 5, konutlara yüzde 3 bedel ödeyecek. Bu hesaplamayı toprak bedeli belli, bu bedelin üzerine yapının fiyatı konuyor. 100 metre kare olan bir arsada eğer gecekondu ise 600 lira ile çarpıyor, 60 bin lira diyor. Toprak bedeli de 10 bin liraysa 70 bin lira oluyor. Bu bedelin yüzde 3’ünü hesaplıyor ve vatandaş direkt bunu ödüyor. Eğer lüks yapıya doğru gidiyorsa, 2 bin lira ile hesaplıyor yapı bedelini” diye konuştu.

Kıstasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Vatandaş yapı sınıfını seçerek kendisi işaretliyor. Vatandaşımızdan istediğimiz önce bir kimlik bilgisi, arkasından yapısı ile ilgili bir takım bilgiler, herkesin yapabileceği şeyler, bunu doldurup bize internet ortamında gönderiyor. Bayramdan sonra da yüzde 3 ve yüzde 5 ile çarparak parasını yatırdığında kendisine yapı kayıt belgesi aynı anda geliyor” şeklinde konuştu.

İnternetle uğraşmak istemeyen vatandaşlara da bir takım bilgiler aktaran Bakan Özhaseki, “Bizim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelerek herkes müracaatını oradaki memur arkadaşlarımız vasıtasıyla yapabiliyorlar. İlçelerde ise tapu müdürlüklerinde açılan masalarda herkes yardımcı olmaya çalışıyorlar” diye konuştu.