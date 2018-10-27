Bakan Pakdemirli Adana'da sektör temsilcileriyle buluştu

Adana'da tarım ve orman sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "İmamoğlu Ovası'nda 26 bin dönüm araziyi zaten sulamaya açmıştık. Bu yıl da 100 bin dönüm alanı daha sulamaya açacağız. Türkiye'de daha açmamız gereken 2 milyon hektarın üzerinde alanı da açtığımızda, Türkiye'nin sulama sorunu bitmiş olacak" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Adana'da tarım ve orman sektörü temsilcileriyle ile bir araya geldi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları yöneticileri ve üreticilerinin de bulunduğu toplantıya, AK Parti Adana Milletvekilleri de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 24 Haziran Seçimleri'nin kampanya döneminde yaklaşık 3 bin çiftçi ve besiciyle bir araya gelerek faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Çukurova bölgesindeki tarım ve hayvancılık sorunlarıyla ilgili bakanlığın hassasiyetine teşekkür etti. Sarıeroğlu, bugün de Adana'nın tarım ve orman sektöründeki önemli projeleri Bakan Pakdemirli ile birlikte yerinde inceleyeceklerini sözlerine ekledi.

"Edirne'den Kars'a kadar dolaşacağız"

Bakan Pakdemirli ise bir Tarım ve Orman Bakanı'nın ülkenin dört bir yanını dolaşarak, çiftçi ve üreticiyi baş tacı yaparak başarılı olabileceğini belirterek, Edirne'den Kars'a kadar dolaşmaya başladıklarını, ilkbahara kadar da tüm illeri ziyaret edeceklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, daha önce tarım ve ormanın ayrı yönetildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra toprak ve suyun birleşmesinin gerçekleştiğini belirterek, "Toprak ve suyun ayrı yönetilmesi en başında doğaya aykırıydı. Bakanlıklar birleşince devasa bir bakanlık oldu ve dolayısıyla beklenti de oldukça yükseldi. Biz canla başla toprağı ve suyu birlikte yönetmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Adana'nın 2'nci Çukurova'sı olarak nitelendirdiği İmamoğlu Ovası'nda sulamaya açılan alanları ve bunların sağlayacağı gelire dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "İmamoğlu Ovası'nda 26 bin dönüm araziyi zaten sulamaya açmıştık. Bu yıl da 100 bin dönüm alanı daha sulamaya açacağız. Sulamanın da bizim başarımızda büyük bir katalizör olduğunun farkındayız. Türkiye'de daha açmamız gereken 2 milyon hektarın üzerinde alan var. Bu alanları da sulamaya açtığımızda Türkiye'nin sulama sorunu bitmiş olacak. Kapalı Sulama Sistemi'ne de geçtiğimizi var sayarsak, bir daha sulama yatırımı yapmamıza gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarı döneminde tarım ve hayvancılığa yapılan desteklere de değinen Bakan Pakdemirli, "Son 16 yılda Adana'ya tarım ve hayvancılıkta 3 milyar lira hibe desteği verdik. Genç Çiftçi Projesi kapsamında da 606 projeye toplam 40 buçuk milyon lira destek verdik. 41 bin dekar alanda mera ıslahını tamamladık. Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında da Adana'ya 60 milyon lira hibe desteği sağladık. Adana ilinin son 16 yılında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 63'lük artışla 235 bin başa, küçük baş sayısı yüzde 75'lik artışla 770 bin başa, süt üretimi de yüzde 35'lik artışla 390 bin tona çıkmış durumdadır. Çukurova'nın topraklarından yararlanabilmek için birçok projeyi de hayata geçirdik" diye konuştu.

"176 bin dekar alanda çalışmalarımız sürüyor"

Adana'da kurulacak olan yeni organize sanayi bölgelerine ve sağlayacağı istihdama vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Tarıma Dayalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 150 milyon liralık ek katma değer, 3 bin 200 dekar ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tarıma Dayalı Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Su Dağıtım Merkezi de yavaş yavaş kapalı sisteme dönüşmesi için 176 bin dekar alanda çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Tarımda teknolojinin önemine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, Amerika, Hollanda ve Fransa'nın tarım teknolojileri konusundaki başarısından örnekler vererek, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da önemli bir yerde. Geçmiş başarılar gelecekteki başarıların garantisi değil. Yerli tohum konusunda gerekli gayretleri sarf ederek bundan sonra da bu gelişim devam etmeli. Hem kültürel lezzet zenginliğimizi korumamız hem de üreticimiz açısından ceplerimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda ‘Havza Bazlı Yönetim'e geçmek istediklerini ve bu yönetim şeklinin ülke tarımına büyük değerler kazandıracağına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Bugüne kadar havza bazlı üretim yapıyoruz fakat havza bazlı yönetim gerçekleştiremiyorduk. Havzalara yetki vererek, ürün desenleri havzaların seçmelerini, optimizasyonlarını kendilerinin yapmalarını sağlayacağız. Böylelikle problemin çıktığı noktada gerekli düzeltmeleri kendileri yapacaklar. Havza bazlı yönetimde havzalar yönetim anlamında ayrışacak ancak biz toplam hasılamızı arttırmış, üreticinin işini de olduğu yerde çözmüş olacağız. Bu yöneticilerimize ormanlar, DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri de bağlı olacak. 15 kadar suyun üzerine oturtulmuş havza bazlı yönetim olmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, sektörde görevli üreticilerin ve yöneticilerin sorunlarını dinledi. Soru-cevap şeklinde devam eden toplantının geri kalan kısmı basına kapalı olarak gerçekleşti.