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Bakan Pakdemirli, Vali Demirtaş'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Pakdemirli, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş ile bir süre görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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