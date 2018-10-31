Bakan Pekcan, Adana'da sanayicilerle buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayındaki ihracatımız yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaşmıştır. Ama Ekim ayı itibariyle bu oranı geçtik. İnşallah yarın yeni bir rekor açıklayacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana'da sanayicilerle bir araya geldi. Adana Sanayi Odasında gerçekleştirilen Güncel Ekonomik Gelişmeler Bilgilendirme Toplantısı'na sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları yöneticileri, sanayi ve ihracat sektörünün temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülkenin en bereketli topraklarından birinde ekonomiyle alakalı olarak sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunacak olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Bakanlık olarak ticarette yeni bir anlayışın temellerini atıyoruz. Çünkü bölgemiz önemli bir ekonomik süreçten geçmekte. Bu dönemi hızımızı kaybetmeden geçersek, hedeflerimize ulaşmak adına verimli geçeceğine inanıyorum. Türkiye'nin hızla gelişmesini sağlayacak anahtar, daha fazla ihracat ve özellikle 21'inci yüzyıl teknolojilerini yakalayacak üretim ve ihracatıdır. Bu doğrultuda önce ihracatı arttırmak adına teknoloji ve katma değeri yüksek malların ihracatını arttırmak, esnaflara ve sanatkarlarımıza ağırlıklı olarak geçmesini sağlamak ve bu doğrultuda eğitimler vermektir. Bu doğrultuda il ve ilçe bazında eğitimlerimize başladık” diye konuştu.

“Türkiye'de kadınlar iş hayatında yeterince temsil edilmiyor”

Türkiye'deki kadınların iş hayatında yeterince temsil edilmemesine dikkat çeken Bakan Pekcan, “Gelişmiş Avrupa ekonomilerinde kadınların iş hayatına katılımları yüzde 52 iken bizde yüzde 34.7. Bu salonda da yüzde 10'un altında olduğunu görüyoruz. Demek ki kadınlarımızı yeterince iş hayatına dahil etmemişiz. Sizler iş insanlarısınız. Şirketlerde karar verici süreçlerde kadının iş hayatına katılımıyla şirketlerin başarı oranı artmaktadır. Eğer bunu siz tercih etmiyorsanız, bu sizin seçiniz. Ancak şirketler sizinse bu ülke de kadınlarımız da bizimdir” ifadelerini kullandı.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla sorunların çözümüne odaklarına vurgu yapan Bakan Pekcan, “Eylül ayındaki ihracatımız yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaşmıştır. Ama Ekim ayı itibariyle bu oranı geçtik. İnşallah yarın yeni bir rekor açıklayacağız. Aynı zamanda bu oran tarihin en yüksek rakamıdır. 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat, 165 milyar dolardır. İnşallah yarın 167 milyar doların üzerini göreceğiz” diye konuştu.

Ekim ayı ihracat rakamlarında Adana'nın payının da yarın açıklanacağını duyuran Bakan Pekcan, “Ben ülkenin ihracat payında Adana'nın rakamlarını Adana'ya yakıştıramadım. Ülke bu denli gelişme gösterirken Adana için 2 milyar dolar çok düşük bir rakamdır. Adana gibi büyük iş adamları çıkaran bir kentin Gaziantep'in gerisinde kalmaması gerekiyor. Biz her türlü desteği veriyoruz. İl ayrımı yapmıyoruz, talep edilen önerileri bize bildirirseniz, ilgili bakan arkadaşlarımıza tüm önerilerinizi ileteceğiz” şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin 10 yılda temel hedefi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmektir"

Bölgede enerji üretiminin önemine dikkat çeken Bakan Pekcan, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin bu anlamda büyük bir yatırım olduğunu belirterek, “Proje bazlı teşvik sistemiyle özellikle cari açığın azaltılması yönünde çok önemli teşvikler verilmektedir. Türkiye'nin 10 yılda temel hedefi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmektir. Bu nedenle yazılım, bilişim ve yapay zeka ile birlikte teknoloji alanında Türkiye'nin potansiyellerini küresel piyasalara sunmak, yeni nesil ihtisas bölgeleri kurmaya devam ediyoruz” dedi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların sonucunda zorlu bir döneme girildiğine dikkat çekerek, “Ekonomi konusunda yaşanan bu olumsuz gelişmelerin, asgari zararla atlatılması noktasında hükümetimiz tarafından önemli adımlar atıldı. Yeni Ekonomi Programı kapsamında ortaya konan hedeflerin, istikrarın sağlanması konusunda önemli bir rol oynayacağına inancımız tamdır. Ekonomide sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıyan programda tasarruf ve ihracatın ön planda olması çok iyi oldu. Enflasyonla etkin mücadele edilecek olması bizleri memnun etti” ifadelerini kullandı.

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Güncel Ekonomik Gelişmeler Bilgilendirme Toplantısı'na Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile sanayi ve ihracat sektörünün temsilcileri katıldı.