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Bakan Pekcan Vali Demirtaş'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Adana Müze Kompleksi'nde Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladıktan sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Vali Demirtaş ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Pekcan, daha sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Pekcan, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş ile bir süre görüştü.


Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


Bakan Pekcan, Diyarbakır İş Kadınları Derneğince gerçekleştirilen "1. Ekonomi Kadın Zirvesi"nin katılmak üzere Adana'dan Diyarbakır'a gitti.

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